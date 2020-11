The Big Bang Theory: le 3 migliori teorie scientifiche citate nella serie

Dodici anni di successi sono passati, e abbiamo dovuto salutare The Big Bang Theory, che ha chiuso al meglio la storia di Sheldon Cooper, e che ha segnato le vite di milioni di fan intorno al mondo. La serie è riuscita a far presa soprattutto per il suo carattere da show di puro intrattenimento, parlando di tematiche non così presenti nella TV.

Se infatti TBBT si è imposta sul pubblico, è anche perché è stata in grado di fondarsi su diversi realia facenti parte della tipica cultura geek tanto da riuscire a diventare parte delle nostre vite di tutti i giorni. Sulle nostre pagine, abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e FAQ utili, come per esempio un focus sugli episodi più nerd di The Big Bang Theory, o le puntate più tristi di TBBT, o abbiamo anche parlato del perché The Big Bang Theory sia finita anzitempo. Inoltre, abbiamo anche citato l'episodio migliore in assoluto di TBBT, ma oggi vogliamo parlare di un argomento che a volte viene dimenticato, ma che dovrebbe essere la principale linfa vitale dello show ideato da Chuck Lorre, ovvero la fisica, e le teorie migliori che sono state citate dalla serie.

La prima teoria che vogliamo citarvi è, forse, la più famosa di tutte quelle presentate dalla serie, ed è il famoso paradosso del gatto di Schrödinger, di cui si parla nel diciassettesimo e ultimo episodio della prima stagione, Il fattore mandarino, nel quale Sheldon (Jim Parsons) spiega, proprio grazie alla teoria del gatto di Schrödinger, come un possibile appuntamento tra Penny e Leonard potrebbe andare bene o male, e solo uscendo insieme potrebbero scoprirlo. Per rendervela semplice, e non soffermarvisi troppo sui dettagli scientifici, tale paradosso che è stato teorizzato da Erwin Schrödinger, ipotizza che se si rinchiudesse un gatto in una scatola d'acciaio con all'interno una trappola mortale, il gatto potrebbe essere (almeno nella teoria) vivo e morto allo stesso tempo, finché non si apre la scatola.

Avreste mai pensato che Sheldon può aver davvero creato una teoria scientifica? Beh, in effetti, è così. Nel decimo episodio della quarta stagione,L'ipotesi del parassita alieno, Sheldon illustra a Raj, Howard e Leonard come il numero 73 sia il miglior numero di tutti, o per dirla come Sheldon: "il Chuck Norris dei numeri", e ha spiegato il perché: 73 è un numero primo, il 21esimo tra i numeri primi. Il suo inverso, il 37, è un numero primo, e 12esimo tra i numeri primi, e il suo speculare (il 21) è il risultato della moltiplicazione 7 per 3. Tale ragionamento non è passato inosservato da diversi matematici, che hanno addirittura inventato il teorema di Sheldon! E secondo tale teorema, l'unico numero che soddisfa le condizioni citate sopra è proprio il 73, come dimostrato dalla ricerca dei matematici Christopher Spicer e Carl Pomerance. Pazzesco, non è vero?

Infine, chiudiamo con quella che in realtà non è stata (ancora) dimostrata, ma che è stato il lavoro che ha permesso a Sheldon e Amy (Mayim Bialik) di arrivare al premio Nobel, ovvero: la Super Asimmetria. Come dicevamo, purtroppo non si tratta di una vera teoria scientifica quella dei due fisici, ma si basa su una divertente congettura del dottor Saltzberg, il consulente scientifico della serie, che ha inventato la teoria della super-asimmetria come simpatico ribaltamento della teoria della Supersimmetria (o SUSY), che osserva come possa esistere una simmetria secondo la quale ad ogni fermione e ad ogni bosone corrispondono rispettivamente un bosone e un fermione di uguale massa. Inoltre, per quanto affascinante, la SUSY non è stata ancora confermata, rimanendo per ora solamente teorica.

E ora palla passa a voi: quali sono le teorie scientifiche che vi piacciono di più in The Big Bang Theory? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!