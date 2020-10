The Big Bang Theory: le 5 battute più spassose di Leonard

Dodici stagioni di successi e risate: The Big Bang Theory ha lasciato una traccia indelebile, tanto da portare i fan a sperare in future nuove stagioni o reunion del cast di TBBT. La comicità dello show è stata affidata, spesso, principalmente al personaggio di Sheldon (Jim Parsons), e abbiamo già analizzato le migliori battute di Sheldon.

Oggi, invece, è il momento di ricordare alcuni dei momenti più spassosi di Leonard Hofstadter (Johnny Galecki).

Uno dei primi momenti in cui iniziamo ad apprezzare la comicità di Leonard (a volte basata sui non detti), è quando nel secondo episodio della prima stagione, L'ipotesi del cervellone, Leonard cerca di far comprendere a Sheldon il sarcasmo. Come? Esponendo un cartello con la scritta "sarcasmo" per aiutare Sheldon a capire il nervosismo di Penny.

Nel secondo episodio della quinta stagione, L'ipotesi dell'infestazione, Leonard deve provare a gestire la sua relazione a distanza con Priya (Arti Mann), passando alcuni momenti intimi in remoto su Skype. Quello che Leonard non sa, è che i genitori di Priya sono presenti insieme alla ragazza, che non riesce ad avvisarlo in tempo, prima che Leonard possa iniziare: "dimmi cosa vuoi, perché io te lo darò tutto."

Sempre nella quinta stagione, nel quindicesimo episodio, La contrattualizzazione dell'amicizia, troviamo Sheldon e Leonard alle prese con alcuni screzi e con... un blackout. Mentre Sheldon utilizza dei bastoncini luminosi, Leonard la trasforma in una questione di dimensioni, usando la sua spada laser: "quelli sarebbero dei bastoncini luminosi? Questo è un bastoncino luminoso".

Leonard, tra la sesta e la settima stagione, ha affrontato il duro Mare del Nord per condurre una ricerca, allontanandosi temporaneamente dalla fidanzata Penny (Kaley Cuoco). Ma il dottor Hofstadter non sembra passarsela male: lo troviamo infatti in mezzo a un party e a tante ragazze, alle quali dichiara, mentre gli suona il telefono, "scusate signore, mi vibrano i pantaloni."

Infine, vogliamo chiudere con una delle battute più hot della coppia Leonard/Penny: nel sesto episodio della settima stagione, La risonanza delle romanticherie, la coppia ha delle discussioni sul valore dei gesti romantici dopo che Howard (Simon Helberg) decide di dedicare una canzone all'amata Bernadette. Leonard, che durante tutta la puntata non fa che ricordare a Penny quanto lei faccia pochi gesti romantici per lui, si sente rispondere: "sai cosa non è romantico? Che tu continui a sbattermelo in faccia". La risposta, è tutta da ridere: "in realtà lo sarebbe, me come ti ho detto il sesso non conta."

Quali sono i momenti più divertenti di Leonard per voi? Fatecelo sapere nello spazio commenti!