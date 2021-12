The Big Bang Theory, 5 battute storpiate a causa del doppiaggio italiano

Più di una volta che il doppiaggio italiano ha rovinato delle battute, soprattutto quando si parla di sitcom, dove si lavora spesso su giochi di parole o equivoci. A volte gli errori derivano da sviste, altre da distanze culturali che non sono state colmate. In ogni caso accade spesso, anche in un prodotto di successo come The Big Bang Theory.

Scopriamo insieme alcuni errori di traduzione che sono stati commessi in alcuni dialoghi della sitcom!

- Penny: Why don’t you put some clothes on, I’ll get my purse, and dinner is on me, okay?

Penny: Andate a mettervi qualcosa addosso, si cena da me stasera, d’accordo?

Il primo riguarda una frase pronunciata dal personaggio di Penny. In questo caso l'errore sta proprio nell'espressione "dinner is on me", erroneamente tradotta come "si cena da me". In verità la frase significa che la donna ha intenzione di offrire il pasto agli amici. E infatti, poco dopo, li vediamo tutti in macchina mentre vanno a cenare fuori, e non a casa di Penny.

- Penny: I’m a vegetarian. Except for fish. And the occasional steak. I love steak!

Penny: Ah, sono del sagittario, ma questo ve l’ho già detto. Quello che non vi ho detto è che adoro le bistecche… buone!

Anche in questo caso la protagonista dell'errore è Penny. Ci è, infatti, ancora incomprensibile la scelta di sostituire "I'm a vegetarian", e dunque "sono vegetariana", con "sono del sagittario". In che modo le cose sono collegate? Questo cambiamento sicuramente rende meno efficace la battuta sulla bistecca.

- Sheldon: We can’t have Thai food, we had Indian for lunch.

Penny: So?

Sheldon: They’re both curry-based cuisines.

Penny: So?

Sheldon: It would be gastronomically redundant.

Sheldon: Niente Thai, abbiamo mangiato indiano a pranzo.

Penny: E allora?

Sheldon: Il curry impazza da quelle parti.

Penny: E allora?

Sheldon: Troppo fa venire la currite.

Qui ci poniamo soltanto una semplice domanda: Cosa è la currite? La battuta originale, molto probabilmente, avrebbe funzionato meglio, e avrebbe riportato sicuramente sullo schermo in modo più efficace la modalità espressiva tipica di Sheldon.

- Sheldon: Leonard, I don’t think I can do this.

Leonard: What, are you kidding? You’re a semi-pro.

Sheldon: Leonard, io non posso farlo.

Leonard: Scherzi? Sei un semi-donatore, ormai.

In questa scena ci troviamo a una banca del seme dove dei semi-geni donano in cambio di denaro. Ma siamo sicuri che tradurre "semi-pro" con "semi-donatore" sia davvero la scelta giusta? Considerando il contesto probabilmente no.

- Sheldon: Tuesday night, we played Klingon Boggle till 1:00 a.m.

Leonard: Yeah, I remember.

Sheldon: Don’t say we don’t have company.

Leonard: Sorry.

Sheldon: That has negative social implications.

Leonard: I said I’m sorry!

Penny: So… Klingon Boggle?

Leonard: Yeah. It’s like regular Boggle, but… in Klingon.

Sheldon: L’altro ieri a Risiko non hai vinto una partita fino alle 3 del mattino.

Leonard: Colpa di Messico e Cuba.

Sheldon: Insomma, questa casa è sempre piena di persone.

Leonard: Sì, lo so…

Sheldon: Non sarà affollato ma di certo…

Leonard: D’accordo, è come una stazione.

Penny: Voi giocate anche a Scarabeo?

Leonard: Ah, certo ma non siamo mai più di 450.

Qui i riferimenti nerd vengono sostituiti con due giochi diversi, e le battute ad essi riferiti completamente modificate, facendo perdere completamente la conversazione originale. Inoltre ci si chiede perché Leonard nella versione inglese si scusi, mentre in quella italiana faccia una battuta sulla loro casa simile a una "stazione".



E voi, avevate notato questi errori? Se volete rivedere la sitcom per scovare nuove sviste, ecco dove potete trovare The Big Bang Theory in streaming!