The Big Bang Theory: 5 buoni motivi per avere nuove stagioni

Mentre i fan continuano a sperare in reunion o nuovi spin-off di The Big Bang Theory, attualmente bisogna accontentarsi della seppur interessante The Young Sheldon. Con l'idea di uno spin-off incentrato su Penny e Leonard per il momento accantonata, sono tanti i possibili nuovi sviluppi per il franchise nato da un'idea di Chuck Lorre nel 2007.

Oggi cercheremo di elencare quali sono i motivi che potrebbero portare lo showrunner a tornare sui suoi passi e riprendere la messa in onda della serie: e quale motivo migliore per un clamoroso ritorno se non quello di concludere alcune delle storie rimaste in sospeso dopo la fine della dodicesima stagione di The Big Bang Theory?

E cominciamo proprio dal duo composto da Leonard (Johnny Galecki) e Penny (Kaley Cuoco). La coppia più amata della serie finisce la propria storyline con la lieta notizia della gravidanza di Penny. Una domanda che potremmo porci è, quali nuove sfide dovranno affrontare i due neo genitori?

A proposito di coppie, un'altra storia che ci sembra promettente riguarda il futuro di Amy (Mayim Bialik) e Sheldon (interpretato da Jim Parsons). Il duo, fresco di premio Nobel, potrebbe decidere di seguire lo stesso percorso e provare ad avere un figlio: i risultati comici sono assicurati.

E che dire di Raj (Kunal Nayyar)? L'abbiamo lasciato solo e con la realizzazione, per la prima volta, di non aver per forza bisogno di una donna per essere felice. Che questo sia il momento giusto per trovare una relazione stabile e duratura, che si basi sul vero amore? Una storyline del genere vorremmo vederla tutti.

Mentre la storia di Howard (Simon Helberg) e Bernadette (Melissa Rauch) sembra essersi chiusa per il meglio e senza ulteriori domande a cui rispondere, potrebbe anche essere il momento proprio per la microbiologa di ottenere qualche riconoscimento personale. Tutti gli altri personaggi hanno avuto la loro realizzazione personale, sarebbe il momento giusto anche per la dottoressa Rostenkowski.

Infine, vogliamo chiudere con una suggestione: potrebbe essere un'idea per un sequel anche seguire più da vicino proprio le avventure della "nuova generazione" di scienziati, con i nostri amati personaggi principali nella veste di mentori e guide.

Quali storie vorreste in un possibile sequel o reunion di The Big Bang Theory? In attesa di sapere se i nostri sogni potranno concretizzarsi, qui trovate la nostra recensione del finale di The Big Bang Theory 12.