The Big Bang Theory: i 5 cameo più incredibili della serie

Fra gli elementi peculiari di The Big Bang Theory ci sono sicuramente stati i cameo del mondo nerd, tecnologico e di tutte le passioni dei quattro protagonisti. Facciamo allora una piccola classifica dei cinque migliori di tutta la serie.

Cominciamo con Mark Hamill, nientepopodimeno che Luke Skywalker, apparso sul finale dell'undicesima stagione di The Big Bang Theory a celebrare il matrimonio tra Sheldon e Amy, sorprendendo i due e anche tutti gli spettatori.

Per il 200esimo episodio di The Big Bang Theory è invece arrivato Adam West, celeberrimo Batman della serie tv che arriva proprio per celebrare il compleanno di Sheldon, che ha potuto finalmente avere Batman mentre festeggiava gli anni. Tra l'altro, sapete come faceva Jim Parsons a memorizzare le battute di Sheldon in The Big Bang Theory?

E che dire del re dei cameo in persona, Stan Lee? Lo vediamo nella terza stagione quando Sheldon va a importunarlo direttamente a casa sua, con l'editore e mente creativa della Marvel che apre con una vestaglia dei Fantastici 4.

Uno dei più divertenti è stato doppio: James Earl Jones e Carrie Fisher assieme per una serata che Sheldon non si sarebbe mai aspettato durante la settima stagione.

Chiudiamo con Bill Gates perché viene citato tantissime volte nella serie e finalmente appare in The Big Bang Theory nell'undicesima stagione.

E secondo voi sono questi i cameo migliori della serie o no? Diteci i vostri nei commenti, noi vi lasciamo a cosa è successo ai protagonisti di The Big Bang Theory dopo la fine della storia.