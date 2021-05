The Big Bang Theory, 5 momenti chiave nella storia di Sheldon

The Big Bang Theory è sicuramente una delle serie comiche più viste e apprezzate al mondo, tanto da vedere la realizzazione di una serie spinoff intitolata Young Sheldon. Quest'ultima mostra l’infanzia del mitico Sheldon Cooper prima che divenisse il personaggio esilarante e curioso che tutti abbiamo conosciuto.

Sheldon Lee Cooper è uno dei protagonisti della sitcom The Big Bang Theory ed è interpretato da Jim Parsons. La sua vita è stata correlata da tanti successi, ma anche forti dolori. Vediamo insieme, quindi, i 5 momenti topici del personaggio.

Iniziamo in particolare con l'origine del termine Bazinga!, esclamazione spesso pronunciata dal personaggio. La frase fu ideata dallo sceneggiatore Stephen Engel, che effettivamente utilizzava questa esclamazione quando faceva scherzi o battute ai componenti del cast sul set. Si trattava di una specie di inside joke che è stato inserito perché divertente nell'onomatopea. Il successo fu così ampio che nel 2013 alcuni scienziati in Brasile scoprirono una nuova specie di api dell’orchidea e la nominarono Euglossa Bazinga proprio in tributo alla serie tv.

Un altro momento topico è il bussare di Sheldon. Invece di bussare una volta e aspettare una risposta, Sheldon bussava tre volte, dichiarava il nome della persona, bussava altre tre volte, dichiarava il nome della persona e ripeteva la sequenza una terza volta prima di entrare in uno spazio. Potrebbe sembrare un gesto divertente, ma in realtà nasconde un mistero molto più oscuro. Come confidato a Penny, quel tipo di bussata deriva da alcuni traumi infantili. Ha spiegato che, all'età di tredici anni, ha sorpreso suo padre a tradire sua madre perché non è riuscito a bussare abbastanza a lungo da permettere a suo padre e alla sua amante di vestirsi. Sheldon ha continuato spiegando che i primi tre colpi sono la normalità, mentre i colpi aggiuntivi hanno lo scopo di dare alle persone abbastanza tempo per mettersi i pantaloni.

Il personaggio di Sheldon è amatissimo anche se possiede un carattere tutt'altro che tranquillo e costante nel tempo. Il suo essere ossessivo compulsivo unito al non comprende le più basilari forme di ironia o sarcasmo e la scarsa capacità di empatizzare o di interagire con le altre persone, hanno fatto pensare che Sheldon rientrasse nello spettro autistico o nella sindrome di Asperger. Nonostante gli autori della serie abbiano ufficialmente negato che il personaggio rientri in questa casistica, alcune associazioni americane hanno criticato un trattamento ingenuo di queste tematiche che potrebbe anche generare aspettative irrealistiche nei confronti di chi è effettivamente in quello spettro.

Infine Sheldon, come si può comprendere anche nella serie Young Sheldon, ha avuto un'infanzia molto particolare essendo un bambino precocissimo. Iniziò infatti il liceo all’età di nove anni, prima di andare al college all’età di 11, laurearsi summa cum laude a 14 e ottenere il dottorato a 16. Insomma, un vero e proprio genio poliedrico.

