The Big Bang Theory, 5 cose che non hanno funzionato nella comedy

Dopo dodici anni di grandi successi, nel 2019 abbiamo dovuto salutare The Big Bang Theory. In realtà, la serie avrebbe potuto proseguire anche oltre, ma forse era meglio mettere un punto fermo cercando di mantenere alto l'interesse dei fan fino alla conclusione.

Per non farvi dimenticare le mitiche avventure di Sheldon e dei suoi amici, sulle nostre pagine abbiamo trattato diversi approfondimenti sulla popolarissima sit-com ideata da Chuck Lorre, come per esempio gli episodi più tristi di The Big Bang Theory, tutte le serie che hanno ispirato la nascita di TBBT, o anche le curiosità più bizzarre dei protagonisti principali di The Big Bang Theory. Oggi invece vogliamo parlarvi delle 5 cose che hanno funzionato meno nello show.

Prima tra tutte, impossibile non citare una cosa che in molti si sono sempre chiesti, e che durante lo show non è stata mai data una risposta: ma il cognome di Penny (Kaley Cuoco)? Ok, il problema non è tanto il non conoscere il cognome, ma rappresenta la punta dell'iceberg di una delle poche problematiche di cui ha subito la serie, soprattutto se confrontata ad altri prodotti del suo genere, come la splendida Modern Family, per fare un esempio, ovvero, l'aver approfondito poco il background dei suoi protagonisti.

Si conosce molto di Sheldon anche grazie alla sua serie dedicata alla sua infanzia, ma lo stesso già non si può dire di Leonard (Johnny Galecki), del quale sappiamo solamente del rapporto disfunzionale con la madre, e anch'esso non è stato mai così tanto approfondito. Degli altri, sappiamo ancora meno: di Penny, oltre a non conoscerne il cognome, abbiamo anche poche informazioni sulla famiglia e sul passato del fratello, oltre al fatto che è finito in prigione più di una volta.

Un problema se vogliamo strettamente collegato a questo riguarda anche l'introspezione dei personaggi secondari: quanto sappiamo veramente anche solo di Howard (Simon Helberg) E Raj? O delle ragazze, come Bernadette e Amy (Mayim Bialik)? Ci sarebbe davvero piaciuto avere qualche episodio solo con loro come protagonisti, e abbiamo odiato il fatto di non aver potuto approfondire alcune delle dinamiche "secondarie" all'interno del gruppo o alcune problematiche private dei personaggi.

Passiamo al lato scienza. È stato davvero bello riuscire a veder trattate alcune delle tematiche fondamentali riguardanti la fisica e altre scienze, ma l'approfondimento è stato veramente risicato. Sarebbe stato gradito e interessante avere qualche episodio interamente dedicato a questioni scientifiche, proprio come un piccolo focus su determinati argomenti utili agli spettatori. Forse è una questione futile, ma ci sembra che la tematica delle relazioni intime, ad esempio, sia stata a volte fin troppo approfondita, e altre volte nemmeno accennata. Il fatto che Raj (Kunal Nayyar), per esempio, nonostante la sua dichiarata eterosessualità sia rimasto più volte un personaggio dai tratti meno virili, in grado di mostrare un modo diverso di essere maschio nella società contemporanea, un qualcosa che avrebbe aumentato la profondità dello show poteva essere decisamente trattato meglio.

Concludiamo con un altro problema che è comparso nel corso del tempo. La bellezza di The Big Bang Theory era inerente alla quotidianità delle azioni dei nostri protagonisti preferiti, soprattutto nelle prime stagioni, nelle quali abbiamo visto le vite dei giovani nerd doversi scontrare con le convenzioni della società. Con la loro crescita, tuttavia, ci sono state sempre meno occasioni per vedere questi due mondi scontrarsi, e soprattutto il personaggio di Sheldon (Jim Parsons), dopo la relazione con Amy, ha notevolmente abbassato il tasso delle sue follie. La crescita è stata indubbia, ma sarebbe stato carino osservare la naturalezza delle prime stagioni.