The Big Bang Theory: 5 cose che non hanno funzionato in tutto lo show

The Big Bang Theory è uno degli show più amati e longevi nella storia della televisione grazie alle sue ben dodici stagioni. La serie televisiva ha introdotto alcuni tra i personaggi più memorabili di sempre e delle citazioni ancora molto forti nella cultura pop.

Chiaramente, The Big Bang Theory è destinato a vivere grazie alle repliche che andranno in onda nel corso degli anni a venire. Sfortunatamente questo darà vita anche a una ricerca incessante di alcuni errori dato che, purtroppo, ci sono alcuni errori piuttosto gravi in tutta la serie. Mentre alcuni errori sono assolutamente perdonabili, ce ne sono altri che sono così incoerenti con i personaggi dello show che sono piuttosto difficili da accettare. Ecco a voi i 5 più gravi disseminati in tutto lo spettacolo.

Sheldon crede in un mito su Albert Einstein

Ci sono solo poche menti della storia che Sheldon vede come facenti parte del suo stesso calibro. In quanto tale, quando Sheldon si paragona positivamente ad Albert Einstein, non lo fa certamente per denigrarlo. Un giorno, però, mentre stava lavorando per Amy nel suo laboratorio, esclamò che non avrebbe svolto compiti umili perché Einstein aveva fallito in matematica dato che non si sentiva parecchio stimolato. Questa è una cosa difficile da accettare da persone come Sheldon dato che l'aneddoto su Einstain è totalmente falso.

Amy è davvero una dottoressa?

Senza dubbio il personaggio che è cambiato di più nello show è Amy Farrah Fowler. La sua estrema intelligenza e orgoglio sono rimasti una costante fin dall'inizio. All'inizio, quando venne introdotta, però, i produttori hanno commesso alcuni errori riguardo ai suoi successi accademici. In poche parole si sono dimenticati il dottorato. Nel corso di una conferenza in cui comparve insieme ai ragazzi, lei era l'unica, insieme ad Howard, a non avere il titolo di dottoressa sulla targhetta con il nome. Di Howard, però, è certo che in quel momento non avesse il dottorato, ma lei in realtà avrebbe dovuto averlo.

Sheldon adotta gatti nonostante sia allergico

Molti personaggi della cultura pop sembrano essere allergici a quasi tutto. In The Big Bang Theory è Leonard che deve evitare molti elementi a causa delle sue allergie. Tuttavia, durante le prime stagioni dello show, viene rivelato che Sheldon potrebbe avere una reazione allergica se dovesse interagire con i gatti. Nonostante ciò, durante l'episodio della quarta stagione, "The Zazzy Substitution", Sheldon adotta sei gatti. Coraggio? O semplicemente incoerenza narrativa?

Raj ha improvvisamente parlato davanti a Penny

Raj nelle prime stagioni era tanto divertente, quanto un totale fallimento con il sesso opposto, ma nel tempo questo problema è diventato davvero triste. Con il tempo migliora, soprattutto grazie all'uso dell'alcol che lo rendeva molto più disinibito. Peccato, però, che proprio all'inizio dello spettacolo, esattamente nel settimo episodio, parla con Leonard di fronte a Penny mentre è completamente sobrio.

Gli errori sul film di Superman

Sheldon colleziona praticamente qualsiasi cosa relativa a quel mondo, eppure ha sbagliato gli elementi chiave del film di Superman. Parlando della prima volta che il supereroe salva Lois Lane nel film, Sheldon afferma che Superman è piombato giù per afferrare Lois, ma in realtà le è volato incontro. Inoltre, dice anche che Lois era a due piedi da terra quando è stata salvata, ma in realtà era ancora parecchio in aria nel film. Sono dettagli quasi impercettibili, ma che non ti aspetteresti da uno show come The Big Bang Theory.

Vi lasciamo con il nostro approfondimento sul perché l'ascensore di The Big Bang Theory era sempre guasto. Inoltre ecco quanto ha guadagnato Kaley Cuoco per interpretare Penny.