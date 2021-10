The Big Bang Theory, 5 cose che non sapevate su Jim Parsons

In molti si sono chiesti in questi anni cosa facciano ora gli attori di The Big Bang Theory. Dopo la conclusione dello show nel 2019, infatti, ognuno ha preso la sua strada. Lo stesso vale per il protagonista, Jim Parsons, che però è sempre rimasto legato al personaggio di Sheldon. Ecco 5 curiosità sull'attore in relazione alla serie.

La sua paga

Jim Parsons è considerato il paperone della TV. L'attore nel corso della sitcom ha visto il suo stipendio alzarsi fino a toccare cifre prima di allora impensabili per un prodotto televisivo.

E' molto diverso dal suo personaggio

Come tutti sappiamo Sheldon Cooper è un vero nerd, ma il suo interprete non proprio. Parsons, infatti, ha dichiarato di essere un grande fan di Star Wars, ma di non aver mai visto un episodio di Star Trek o Doctor Who. L'attore ha aggiunto che quando sul copione trovava riferimenti nerd per lui incomprensibili, la prima cosa che faceva era una condurre una ricerca per capirci qualcosa.

Qual è il suo protagonista preferito dello show

Ovviamente Jim Parsons ha anche un personaggio preferito in The Big Bang Theory, che però non è il suo Sheldon. Si tratta infatti di Penny, interpretata dalla collega Kaley Cuoco.

Esiste un asteroide con il suo nome!

Il personaggio che Parsons interpreta nella sitcom è così amato che esiste un asteroide a cui è stato dato il suo nome: si tratta del 246247 - Sheldon Cooper.

E' un grande appassionato di sport

L'attore ha dichiarato di essere appassionato di sport, che pratica e che segue da spettatore. In particolare apprezza molto pallacanestro e tifa per gli Houston Rockets, mentre uno dei suoi sportivi preferiti è il tennista Roger Federer.