The Big Bang Theory, 5 curiosità su Penny che non avevate mai notato

The Big Bang Theory è una serie di successo, che deve gran parte della sua celebrità ai suoi protagonisti. Tra questi spicca sicuramente Penny, un personaggio dalle tante sfaccettature, che ci sorprende spesso. Ecco 5 curiosità che forse non conoscevate su di lei.

QUAL E' IL COGNOME DI PENNY?

Questo è un mistero che resterà per tutta la serie. Nel corso delle 12 stagioni, infatti, non viene mai rivelato il dettaglio. Tuttavia, se si fa un'attenta analisi, probabilmente si può risalire al cognome di Penny... forse.

L'IQ DI PENNY

Pur essendo ritratta come la più superficiale del gruppo, Penny è in verità molto intelligente, solo che semplicemente non ha studiato come gli altri. Il suo IQ, infatti, si aggira intorno al 110, un numero che la porta leggermente al di sopra della media.

IL SUO COMPLEANNO

Nell'episodio pilota scopriamo subito che Penny è del segno del Sagittario, ma è solo nella nona stagione che abbiamo una conferma vera e propria della sua data di nascita, il 2 Dicembre. Nella quarta stagione, però, avevamo avuto dei piccoli indizi. Howard, infatti, ha sottoposto Penny a un suo gioco di carte in cui bisognava sommare il numero del proprio mese e giorno di nascita. Penny aveva ottenuto un 5, e dunque le date di compleanno possibili a quel punto erano 4: 30 Novembre, 2 Dicembre, 11 Dicembre e 20 Dicembre.

I SUOI TATUAGGI

Penny ha almeno due tatuaggi. Il primo lo scopriamo nella terza stagione, quando la ragazza rivela di avere un carattere cinese tatuato sulla natica destra. Penny è convinta che significhi "coraggio", ma Sheldon le rivela che in realtà c'è scritto "zuppa". Qualche tempo dopo, il personaggio racconta di avere un tatuaggio di Cookie Monster, ma non rivela in quale punto.

LA PERSONA CON CUI HA PIU' COSE IN COMUNE E'...

Anche se Sheldon può essere considerato il suo migliore amico, la persona con cui ha più cose in comune è decisamente Raj. Quando quest'ultimo va a convivere con lei e Leonard, infatti, i due scoprono amore condiviso per lo yoga, lo shopping, le commedie romantiche, Sex and the City e Eat Pray Love.