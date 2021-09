The Big Bang Theory: 5 dettagli su Sheldon che non avete mai notato

Sheldon Cooper è il punto focale di The Big Bang Theory. Sebbene il suo migliore amico e compagno di stanza, Leonard, possa essere considerato il nucleo del loro gruppo di amici, è a causa delle stranezze di Sheldon che il gruppo fa quello che fa.

È a causa della sua alta intelligenza che Sheldon, a volte, non sa come agire. Prende le cose troppo alla lettera, non sempre capisce l'umorismo ed è spesso il bersaglio degli scherzi. Per quanto Sheldon sia brillante e amabile, ha alcuni dettagli che forse vi sono sfuggiti e non sempre sono positivi.

È stato vittima di bullismo da bambino

Sheldon ama la competizione quando sa che vincerà. Non appena si rende conto di non essere così intelligente come pensava, allora si demoralizza fortemente. Questo potrebbe derivare dalla sua infanzia e dal suo essere vittima di bullismo. Nel corso delle stagioni, Sheldon ha ammesso di essere stato picchiato, infilato a forza in un water e gli sono state rubate delle cose. Barry Kripke sarà l'unico collega che gli ricorderà quei tristi momenti.

Sheldon non può rilassarsi al di fuori della sua routine

La cosa fastidiosa di Sheldon è che se lui è a disagio, il gruppo è a disagio. Se Sheldon è infelice, il gruppo diventa presto infelice perché Sheldon diventa intollerabile. Richiede di sentirsi a proprio agio e al sicuro in ogni momento, il che può essere un peso per gli ospiti. La sua routine è importante per lui: va in bagno alla stessa ora ogni giorno, prende cibo da asporto negli stessi ristoranti ogni settimana, guarda lo stesso programma televisivo ogni sabato mattina seduto nel suo solito posto sul divano. Insomma, l'elenco potrebbe continuare ma la certezza è che senza la sua routine, Sheldon è tristemente un disastro.

Uno dei suoi più grandi risultati è stato un errore

In un episodio, Sheldon è felice perché credeva di aver trovato un metodo per risolvere l'elemento sintetico di un'equazione. Ha mostrato la sua formula a tutti i quali gli hanno fatto i complimenti e lo hanno adorato come un grande genio. È stato un grande giorno nella sua carriera, ma dopo averlo rivisto ancora una volta con Amy, si è reso conto di aver risolto la formula in metri quadrati invece che in centimetri. L'intero errore ha devastato Sheldon perché lo faceva sentire sciocco.

Il suo ripostiglio segreto

Sheldon appare come un ragazzo molto pulito e ordinato. Non c'è troppo disordine nella sua stanza, ma tutto cambia quando Amy gli dona un nuovo laptop dicendogli che avrebbe riciclato quello vecchio. Sheldon sapeva che non poteva separarsi dal suo vecchio laptop e qui si scopre che il genio aveva un magazzino pieno di tutto ciò che aveva posseduto nel corso degli anni. C'erano spazzolini da denti, dispositivi elettronici, vestiti e insomma, tutto ciò di cui non era riuscito a separarsi.

Il quaderno dei "bisogni"

Sheldon tiene un diario con tutti i suoi "movimenti intestinali" da quando aveva 2 anni. Nessun dettaglio mancante di colore, forma e consistenza. La sua prima voce è stata: "È così imbarazzante, cosa è andato storto con i pannolini?".

