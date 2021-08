The Big Bang Theory: i 5 episodi meno apprezzati dagli spettatori

Dopo 12 stagioni di The Big Bang Theory, ci sono indubbiamente alcuni episodi che ai fan non sono proprio piaciuti. Alcune puntate, infatti, sono monumentali per la serie, mentre altre sembrano essere dei semplici episodi di riempimento per portare avanti una determinata stagione.

Che sia a causa di una trama inquietante o di una storia poco piacevole riguardante qualche nuovo personaggio, non tutti gli episodi di The Big Bang Theory erano perfetti ed ecco i meno apprezzati in assoluto dai fan.

Il binario del Terminator

Prima che Howard si stabilisse con Bernadette, lui e Raj spesso cercavano donne insieme, cosa che risultava inquietante agli occhi degli spettatori. Questo episodio in particolare ha raggiunto un livello così basso da portare Howard e Raj a inseguire il personaggio interpretato dall'attrice Summer Glau su un treno. Insomma, non proprio un bell'insegnamento né tantomeno un bell'episodio.

La spedizione di Bakersfield

Secondo alcuni spettatori, questo episodio è talmente doloro da non valere la pena di essere visto più di una volta. Infatti, nella puntata in questione, Sheldon, Raj, Leonard e Howard si travestono come i loro personaggi preferiti di Star Trek per il Comic-Con di Bakersfield. Purtroppo, la loro auto viene rubata durante il viaggio e il gruppo rimane bloccato nel deserto. Sheldon arriva al punto di mettere in serio dubbio la loro passione per il franchise di Star Trek, inammissibile per i fan di The Big Bang Theory.

Il deterioramento dell'applicazione

In questo episodio, Howard, Sheldon e Leonard sono turbati quando scoprono che non possono depositare un brevetto sul loro giroscopio senza che l'università ne possieda il 75%. Accettano di dividere il 25% in tre modi stipulando un contratto per conto di Sheldon. Nel frattempo, Bernadette non pensa che Howard dovrebbe firmare il contratto alla cieca, e Raj è triste durante la serata delle ragazze e si chiede se dovrebbe tornare insieme a Emily. I fan hanno sottolineato come la storia di Raj fosse assurda e dolorosa. Non hanno apprezzato il modo in cui gli sceneggiatori stessero "costringendo" a far tornare il personaggio di Emily nello show.

L'aggregazione dei fermacapelli

Questo è un episodio molto divisivo perché alcuni lo vedono come una grande produzione, mentre altri lo vedono come una grande delusione. Nell'episodio, Penny decide di avviare un'attività in proprio chiamata Penny Blossoms. Sono fermagli per capelli che sono fatti a mano per sembrare dei fiori. Sheldon ha promesso di aiutarla a rendere la sua attività un successo, ma non potevano farlo da soli. Avevano bisogno dell'aiuto anche di Leonard, Howard e Raj. Alcuni spettatori non hanno apprezzato la mancanza di realismo della puntata perché in un giorno è stato creato un sito web, venduto oltre 2000 articoli e ricevuto addirittura recensioni in tempo reale. Impossibile!

Il momentum matrimoniale

Sebbene si tratti di un episodio centrale soprattutto per i personaggi di Leonard e Penny, ci sono alcuni fan che preferiscono saltarlo. Alcuni spettatori lo hanno ritenuto proprio brutto senza giri di parole. Il motivo potrebbe essere legato a Penny e Leonard che fuggono senza dirlo a nessuno. O potrebbe essere perché Sheldon e Amy stanno affrontando la fine della loro relazione. In entrambi i casi molti fan preferiscono saltarlo.

Voi siete d'accordo? Quali sono secondo voi gli episodi che meriterebbero di non essere guardati o riguardati? Fatecelo sapere nei commenti. In ogni caso per ricordarne l'importanza, abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e utili articoli, come per esempio un focus sul leggendario pilot mai andato in onda di TBBT, o abbiamo anche parlato del teorie più folli di The Big Bang theory. Inoltre, abbiamo anche citato l'episodio migliore in assoluto di TBBT, e anche del personaggio più odiato dai fan in The Big Bang Theory.