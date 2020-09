The Big Bang Theory: i 5 episodi più deludenti di sempre

The Big Bang Theory è rimasta nel cuore dei fan come una delle sitcom più brillanti di sempre, portandoci ad amare le avventure di Sheldon e dei suoi amici dottori. In molti sperano in una reunion o nuovi spin-off di TBBT, e gli attori del cast continuano ad avere successo, come Kunal Nayyar che apparirà nella seconda stagione di Criminal.

Non sempre però la serie ha regalato momenti all'altezza della sua fama, e oggi cercheremo di ricordare cinque episodi che di fatto sono stati una delusione.

Iniziamo con la decima puntata dell'ottava stagione, Il riflesso dello champagne. Mentre Raj (Kunal Nayyar), Howard (Simon Helberg) e Leonard (Johnny Galecki) si preoccupano di svuotare l'ufficio di un ricercatore deceduto, Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik) girano quello che sarebbe dovuto essere l'ultimo episodio di Divertiamoci con le bandiere (ma non lo sarà). Troppi momenti riempitivi.

Un altro episodio decisamente poco amato è il diciassettesimo dell'undicesima stagione, L'allocazione dell'ateneo, che vede Sheldon innervosito da Kripke (John Ross Bowie), che ha rubato il posto all'Athenaeum club per il giorno del matrimonio tra lui e Amy, e alcune discussioni tra Howard e Bernadette su chi debba rimanere a casa con i bambini. La trama ci è sembrata poco a fuoco.

La decima stagione della serie ci ha regalato tanti avvenimenti memorabili, ma il ventiduesimo episodio si è rivelato una delusione totale. Avvicinarsi al finale di stagione e vedere Sheldon che prova a fare tutto ciò che in vita sua non aveva mai fatto, oltre alle continue discussioni tra Leonard e Penny (Kaley Cuoco) per le continue insicurezze del primo, ci ha fatto storcere il naso.

Il quinto episodio della dodicesima stagione, La collisione del planetario, è stato deludente per i fan di Sheldon: per impedire ad Amy di perdere tempo "prezioso", il dottor Cooper fa rimuovere sua moglie dal suo post di ricerca, mandando lei e noi su tutte le furie. I due si riappacificano, ma non ci saremmo aspettati (ancora) da Sheldon una cosa simile.

Peggio ancora riesce a fare solamente il primo episodio della nona stagione, Il momentum matrimoniale; Sheldon con il cuore spezzato è una cosa che non avremmo mai voluto vedere, e la tensione tra Penny e Leonard per un bacio tra il dottore e una sua collega ci ha davvero frustrato.

Quali sono stati per voi gli episodi peggiori di The Big Bang Theory? Lasciate un commento e fatecelo sapere!