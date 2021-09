The Big Bang Theory, 5 errori di trama che potreste aver perso

Lo sapevate che uno dei protagonisti di The Big Bang Theory non ha mai visto la sitcom? Sembra assurdo anche solo pensarlo, ma è così. Dunque non si sarà mai reso conto di ciò che il prodotto è riuscito a creare, né avrà notato alcune piccole sviste di trama che invece gli spettatori hanno visto eccome. Volete sapere quali sono? Eccone 5!

Penny e la sorella scomparsa!

Nei primi episodi della sitcom Penny aveva parlato di sua sorella, Lisa, la quale aveva sparato a suo marito. Qualche tempo dopo, quando Penny e Leonard si sposano, noi conosciamo la famiglia di lei, ma a mancare è... la sorella! Infatti Lisa non viene neanche menzionata, cadendo completamente nel dimenticatoio.

Howard poteva davvero diventare astronauta?

Questo è uno degli errori più importanti. Infatti il personaggio di Howard in The Big Bang Theory non sarebbe potuto diventare davvero un astronauta. Questo per un motivo semplice: non rispondeva a una delle richieste, quella di essere buona salute. Gli scrittori sembrano aver dimenticato la sua allergia alle arachidi che lo porta a soffrire di asma, il mal di mare e l'aritmia che lo espone a problemi cardiaci. Con tutti questi problemi non è possibile che sia passato!

Bernadette e i bambini

Se ricorderete bene Bernadette non ha mai avuto un grande amore per i bambini. In uno degli episodi lo spiega a Howard, dicendogli che il suo trauma nasce da quando, in giovane età, la madre la lasciava a badare ai suoi fratelli per andare a lavoro. Tuttavia più avanti nella sitcom, negli episodi prima del suo parto, Bernadette dice che il suo trauma era dovuto a un asilo nido illegale che la madre gestiva nel loro seminterrato. Curioso.

La situazione economica di Sheldon

Questa è una questione particolare. Sin da subito infatti apprendiamo che Sheldon ha qualche problema economico. Tuttavia nella terza stagione Leonard trova degli assegni di lavoro non incassati, per i quali Sheldon si giustifica dicendo che non si fida delle banche. Ma allora come fa a vivere? E soprattutto come fa a prestare dei soldi a Penny in uno degli episodi?

Come si chiama il padre di Penny?

Ancora una volta parliamo della famiglia di Penny, in questo caso del padre. Nella seconda stagione la donna lo presenta con il nome di Bob, ma più avanti nella serie lo chiamerà Wyatt. Qual è la verità?