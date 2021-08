The Big Bang Theory: 5 evidenti buchi di trama impossibili da ignorare

The Big Bang Theory è stato un grande successo da quando è andato in onda nel 2007. Lo spettacolo ha affrontato le disavventure di quattro amici, Leonard, Sheldon, Howard e Raj, le cui vite cambiano quando incontrano la nuova vicina di casa Penny e altre importanti aggiunte nel cast.

La serie è ormai terminata da qualche anno, ma il suo successo è così immortale che i fan continuano a parlarne anche a distanza di tempo dal suo finale. Generalmente si annoverano i pregi della serie, ma quest'oggi vogliamo parlarvi di alcuni difetti riguardanti proprio dei buchi di trama impossibili da non notare e che difficilmente fanno chiudere qualche occhio agli spettatori più attenti.

Howard non sarebbe potuto andare nello spazio

Questo buco di trama è nella quinta stagione, quando decidono di inviare Howard nello spazio. Anche se questo era un sogno diventato realtà per il personaggio, non sarebbe mai successo nella vita reale. Howard ha un alto rischio di malattie cardiache, mal di mare, aritmia e allergia alle noci, rendendo quasi impossibile per lui diventare un astronauta. Gli astronauti devono anche superare diversi test per assicurarsi che possano rimanere in forma nelle condizioni dello spazio e non si lascino prendere dal panico una volta che sono in orbita, il che fa sembrare Howard difficilmente qualificato.

Il lavoro di Penny

All'inizio della serie, viene rivelato che Penny è un'attrice in difficoltà che deve lavorare alla Cheesecake Factory per sbarcare il lunario. Il fatto che Penny possa permettersi un appartamento nello stesso edificio di Leonard e Sheldon è di per sé un mistero, ma la sua carriera prende una svolta inaspettata nelle stagioni successive. Bernadette riesce a far ottenere a Penny un lavoro come rappresentante farmaceutica, ma Penny non ha esperienza in medicina e ha pure abbandonato il college. Come è possibile?

Il parcheggio di Sheldon

Una battuta ricorrente su The Big Bang Theory ruotava attorno ai ragazzi che dovevano accompagnare costantemente Sheldon in giro perché non aveva la patente di guida. Detto questo, un episodio della sesta stagione ha visto Sheldon e Howard litigare per il parcheggio di Sheldon nella loro scuola. Se Sheldon non ha una patente, figuriamoci una macchina. Anche se in seguito viene rivelato che Sheldon ha ottenuto la patente, ciò non risolve questo errore nella stagione 6.

La trama su Raj che ha paura delle donne è stata dimenticata

Nella primissima stagione di The Big Bang Theory, viene rivelato che Raj è terrorizzato all'idea di parlare con le donne. Raj alla fine migliora con il progredire della serie, ma per molto tempo ha lottato per trovare l'amore e parlare con il sesso opposto. Detto questo, quella trama è stata dimenticata nel settimo episodio dello spettacolo. Nell'episodio, Raj parla con Leonard proprio di fronte a Penny, e lui non ha alcuna reazione avversa a parlare di fronte a una ragazza. Addirittura acquista così tanta fiducia da riuscire a parlare più con lei che con gli altri ragazzi. Strano!

La situazione finanziaria di Sheldon

Sheldon Cooper può avere molti oggetti da collezione di valore, ma inizialmente era stato presentato come una persona con problemi di soldi. Solo nella stagione 3, Leonard trova un sacco di stipendi non aperti e non incassati. Se, però, Sheldon avesse davvero avuto problemi finanziari, avrebbe incassato i suoi stipendi e non avrebbe prestato soldi a Penny nell'episodio "La permeabilità della finanza". Sheldon dice che non ha mai incassato i suoi assegni perché non si fida delle banche, ma il protagonista avrebbe anche dovuto essere abbastanza intelligente da sapere che gli stipendi sono inutili se non vengono incassati.

In ogni caso per ricordare l'importanza dello spettacolo, abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e utili articoli, come per esempio un focus sul leggendario pilot mai andato in onda di TBBT, o abbiamo anche parlato del teorie più folli di The Big Bang theory. Inoltre, abbiamo anche citato l'episodio migliore in assoluto di TBBT, e anche del personaggio più odiato dai fan in The Big Bang Theory.