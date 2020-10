The Big Bang Theory: 5 momenti immortali che non dimenticheremo mai

L'impatto che The Big Bang Theory ha avuto sull'immaginario comune è uno dei più impressionanti della storia della televisione. Non solo lo show ha saputo imporsi come sit-com più importante per oltre un decennio, ma ha anche lasciato un vuoto incolmabile, tanto da spingere i fan a richiedere reunion o nuove stagioni di The Big Bang Theory.

Sulle nostre pagine abbiamo già trattato di quanto la serie ideata da Chuck Lorre abbia influenzato il panorama comico internazionale, come per esempio i momenti più divertenti di Leonard in TBBT, o le scene più spassose di The Big Bang Theory. Oggi il nostro intento è un altro, ossia quello di parlare di ciò che questa serie ci ha lasciato negli anni, e tutto quello che non dimenticheremo mai in uno show che ci ha cambiati.

Sarebbe difficile non partire da una delle scene più iconiche della televisione, quando nell'undicesimo episodio della prima stagione, L'anomalia della pastella per le frittelle, Penny (Kaley Cuoco) canta per la prima volta a un febbricitante Sheldon l'iconica Soffice Kitty, diventata una delle canzoni tormentone per ogni fan della serie, e riproposta più volte per calmare il dottor Cooper (e non solo).

Per chiunque sia un fan della Marvel, ma anche per ogni appassionato di cinema e fumetti, l'incontro tra Sheldon e Stan Lee rimarrà indelebile nella memoria, avvenuto nel sedicesimo episodio della terza stagione, L'acquisizione dell'Excelsior, e dove Sheldon riuscirà a ottenere un ordine restrittivo proprio da Stan Lee a causa della sua insistenza.

Ricordato come uno dei momenti più commoventi e dolci della serie, la canzone che Howard (Simon Helberg), insieme agli altri membri del gruppo, nel sesto episodio della settima stagione, La risonanza delle romanticherie, dedica la canzone Se non avessi te alla sua amata Bernadette (Melissa Rauch), costretta in quarantena il giorno del loro anniversario. Semplicemente unico.

Sempre nella settima stagione, nel quindicesimo episodio, La manipolazione della locomotiva, possiamo assistere a una delle pietre angolari dello show, ossia il primo bacio tra Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik), che segnerà il punto di partenza per il cambiamento di Sheldon e dei suoi rapporti con gli altri.

Cambiamento che porterà lo stesso Sheldon al momento definitivo della serie, ancor di più del suo matrimonio: il discorso di accettazione del Nobel di Sheldon e Amy, durante il ventiquattresimo episodio della dodicesima e ultima stagione, La sindrome di Stoccolma, nel quale il dottor Cooper ringrazia tutti i propri amici per tutto quello che hanno fatto per lui. Toccante ed emozionante.

Quali sono per voi i momenti più memorabili di The Big Bang Theory? Fatecelo sapere nello spazio commenti!