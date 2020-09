The Big Bang Theory, i 5 momenti più spassosi di sempre

The Big Bang Theory è finita da più di un anno, con l'ultimo storico episodio andato in onda negli Stati Uniti il 16 maggio 2019. In realtà, The Big Bang Theory avrebbe dovuto concludersi con la stagione 14, ma Jim Parsons (l'attore che si cela dietro al brillante Sheldon Cooper) ha fatto dietrofront, e la serie si è chiusa prima del previsto.

Recentemente, Kunal Nayyar ha postato sul suo account Instagram il suo ricordo più emozionante legato al set di The Big Bang Theory, e nonostante gli anni passino, la serie sembra non esaurire mai la sua popolarità, grazie alla capacità di rendersi spassosa e attuale anche dopo molto tempo. Quindi, noi siamo qui oggi per ricordarvi i 5 momenti più spassosi della serie scritta e ideata da Chuck Lorre.

Molti di voi ricorderanno come soprattutto durante le prime stagioni, i dottori protagonisti della serie avessero più di un problema nel socializzare, soprattutto alle feste. Nel sesto episodio della prima stagione, Il Paradigma della Terra di Mezzo è proprio questa la situazione che scatenerà una serie di imprevisti. La bella Penny (Kaley Cuoco) organizza una festa in maschera a casa sua per festeggiare Halloween, alla quale parteciperanno con dei costumi piuttosto improbabili: Leonard (Johnny Galecki) si traveste come lo Hobbit Frodo, Howard (Simon Helberg) da un Robin Hood decisamente molto più somigliante a Peter Pan, Raj (Kunal Nayyar) da un Thor che ha decisamente saltato troppi giorni di palestra e l'imprevedibile Sheldon (il già citato Jim Parsons) da effetto doppler; il costume di Sheldon, decisamente con poca sorpresa, non sarà compreso da nessun partecipante alla festa. Una serie di avvenimenti rocamboleschi porteranno al primo bacio tra Penny e Leonard e a un finale di serata memorabile per Raj.

Per chi conosce bene la serie, sa che uno dei tormentoni più divertenti è quello che riguarda la canzone Soffice Kitty, utilizzata da Penny su Sheldon come un vero e proprio calmante ogni volta che il folle dottore si ammala. Vi ricordate la prima volta che abbiamo sentito la canzone? Era l'undicesimo episodio della prima stagione, L'Anomalia della pastella delle frittelle, quando una malcapitata Penny, che non conosceva ancora le abitudini decisamente bizzarre di Sheldon ogni qual volta che si ritrova con qualche linea di influenza, si ritrova a dover badare al suo vicino di casa (mentre Leonard, Howard e Raj sono fuggiti verso una maratona del film Il Pianeta delle Scimmie). Avanti, sappiamo che la volete cantare insieme a noi: "soffice Kitty, calda Kitty, bel micino tu..."

Una cosa sulla quale Sheldon avrebbe dovuto lavorare meglio era di certo il suo panico da palcoscenico. E la sua capacità di reggere l'alcol. Veniamo a scoprire di entrambi i suoi punti deboli nel diciottesimo episodio della terza stagione, L'alternativa ai pantaloni. Sheldon è troppo nervoso per salire sul palco per ricevere un premio universitario, così accorre in suo aiuto Penny, che decide di farlo ubriacare. Il risultato è tutto da ridere: Sheldon si lascia andare in battute molto "divertenti" ("perché un pollo attraversa il nastro di Moebius? Per arrivare dall'altro lato! Bazinga!") e in uno spettacolo che coinvolge il togliersi i pantaloni, talmente fuori di testa da meritarsi un video su YouTube dedicato alla sua folle serata.

A proposito di ubriachezza, un altro personaggio che avrebbe dovuto evitare qualche bicchiere di troppo era sicuramente Raj: nonostante nelle prime stagioni fosse il suo unico modo per parlare con le donne, riusciva sempre a cacciarsi nei guai con dichiarazioni forse azzardate. Ma il meglio (o peggio) del suo alter-ego alticcio avviene durante l'episodio ventidue della quinta stagione, L'impermanenza del celibato, che ci mostra un Raj senza limiti raccontare degli improbabili incontri amorosi di Howard prima di incontrare Bernadette (Melissa Rauch), che di lì a poco sarebbe diventata sua moglie. La scena si svolge tra l'imbarazzante e l'esilarante, e vede anche Sheldon alle prese con una serie di "battute irrispettose" che avrebbero dovuto generare humour a spese di Howard.

Tra i tanti momenti memorabili della serie, ci sembra giusto citare anche il tentativo maldestro di Sheldon di sottrarsi alle convenzioni sociali del mondo per poter vivere più a lungo e poter arrivare al momento in cui avrebbe potuto fondersi con un robot. Il secondo episodio della quarta stagione, L'esaltazione dei vegetali cruciferi, ci mostra Sheldon alle prese prima con una dieta più sana e successivamente con il jogging, ma con scarso successo. Per evitare quindi i possibili contatti pieni di rischi con il mondo esterno, Sheldon decide di utilizzare un robot per sostituirlo, comandato comodamente dal suo letto, ma che deve rispettare le stesse abitudini di Sheldon. Indimenticabile la scena nella quale Leonard si vede costretto a portare con sé in macchina ShelBot per andare al lavoro, tra orribili giochi per passare il tempo e scherzi di cattivo gusto.

Quali sono i momenti più divertenti secondo voi di The Big Bang Theory? Fatecelo sapere nello spazio commenti!