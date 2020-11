The Big Bang Theory: 5 motivi per cui non dovrebbe continuare

Dopo ben dodici anni in onda, The Big Bang Theory ha raggiunto la sua conclusione. Nonostante i fan abbiano più di una volta reclamato per assistere a reunion o possibili nuovi spin-off di TBBT, per ora tutto tace, complici anche le ragioni che hanno portato alla fine di The Big Bang Theory. Ma sarebbe davvero così bello un ritorno dello show?

Molto spesso ci si è indagati su come sarebbero potute proseguire le vicende di Sheldon e dei suoi amici scienziati dopo il finale, e sulle nostre pagine abbiamo già esplorato le buone ragioni per volere nuove stagioni di The Big Bang Theory, ma è davvero questa la situazione reale? Oggi cercheremo di "andare controcorrente", e spiegare perché sia un bene che lo show sia terminato con la stagione 12, e non dopo.

Partiamo da un dato di fatto: TBBT si è conclusa, di fatto, con il cambiamento definitivo di Sheldon (Jim Parsons), che, nel momento più importante della sua vita, invece che dimostrarsi come al solito attento solo a sé stesso e ai propri interessi, ha ringraziato i suoi amici e li ha definiti come la vera ragione del proprio successo. Dopo aver finalmente conquistato l'amore, inoltre, ci sembra davvero che un personaggio simile non possa crescere ulteriormente, e abbia concluso definitivamente il proprio ciclo. E va bene così.

Inoltre, una seconda problematica sarebbe dovuta alla natura delle interazioni tra i personaggi: sebbene sarebbe potuto essere interessante assistere alla vita da genitori di Penny (Kaley Cuoco) e Leonard (Johnny Galecki), il timore che, alla fine, potessero ritornare le dinamiche alle quali abbiamo assistito con altri due personaggi come Howard e Bernadette sarebbe stato dietro l'angolo, con una ripetitività non voluta dagli spettatori.

Lo stesso, inoltre, si potrebbe dire di un altro personaggio dello show e dei suoi archi narrativi: ovvero Raj (Kunal Nayyar). Sebbene siamo dispiaciuti che, alla fine, non abbia trovato il suo amore tanto agognato e ricercato, pensiamo che vada bene così, in fin dei conti. Ritornare ad assistere alla ricerca disperata di una compagna da parte di Raj sarebbe stato da un lato interessante, ma dall'altro troppo ripetitivo.

Un'altra motivazione che ci porta a credere che, tirando le somme, la serie non dovrebbe più tornare, è legata direttamente al suo finale: la conclusione di The Big Bang Theory è stata la migliore che potesse avere, e qualsiasi altra fine, dopo quella cui abbiamo assistito, sembrerebbe di impatto minore, e non della stessa potenza.

Infine, chiudiamo con una nota a nostro avviso molto importante: l'interesse degli showrunner e, soprattutto, degli attori a proseguire nello show. Molto spesso abbiamo assistito a prodotti che hanno deciso di proseguire, nonostante gli anni passassero e le idee iniziassero a scarseggiare, con scrittori e attori allo stesso modo scontenti. La sit-com ideata da Chuck Lorre è perfetta così com'è perché è esattamente in questo modo che doveva andare a finire, e proseguire (magari senza Jim Parsons, o con alcuni attori non più motivati) avrebbe di certo rovinato quella che, a nostro avviso, è stata una delle serie più importanti nel panorama televisivo degli ultimi anni.

E voi cosa ne pensate? È giusto aver interrotto The Big Bang Theory con la dodicesima stagione? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato!