The Big Bang Theory: 5 motivi per cui ci vorrebbe un sequel

Dopo dodici anni di messa in onda e altrettanti successi, The Big Bang Theory si è chiusa nel migliore dei modi, con la definitiva consacrazione di Sheldon e la sua "redenzione" nei confronti degli amici di sempre. Quello che è certo, è che The Big Bang Theory è diventata una serie immortale, in grado di attirare l'attenzione di milioni di fan.

E se il mondo, di certo, è un posto meno divertente senza le battute dei dottori più strampalati della storia della televisione, sulle nostre pagine non abbiamo di certo smesso di approfondire la serie: vi abbiamo già parlato di alcune bizzarre curiosità sui protagonisti di The Big Bang Theory e, inoltre, abbiamo approfondito come lo show non sia solo stato in grado di divertirci, ma anche emozionarci, con gli episodi più tristi di TBBT.

Tante emozioni, che quindi hanno portato diversi fan a richiedere a gran voce un ritorno del personaggio di Jim Parsons e dei suoi compagni scienziati per un sequel o nuove stagioni. Di recente, vi abbiamo parlato dei motivi per cui The Big Bang Theory non dovrebbe continuare. E se invece ne valesse la pena? Cerchiamo di analizzare insieme quali buone ragioni potrebbero riportare in auge la popolare sit-com.

Numero 1 - Una vita "genitoriale": l'ultima volta che abbiamo visto il personaggio di Penny (interpretato da Kaley Cuoco), abbiamo scoperto che la ragazza è incinta del marito Leonard. Dopo che i due ne hanno discusso per molto tempo, con Penny che sembrava oltremodo restia ad avere figli, infine la dolce scoperta ha trasformato le convinzioni di Penny, decisa a diventare madre. Molti di noi sognano un sequel con Penny e Leonard come protagonisti, nel bel mezzo della loro vita da genitori, e sarebbe una delle idee migliori per il ritorno della serie.

Numero 2 - una partner per Raj: se, da un lato, crediamo che il finale che ha avuto con la dodicesima stagione il personaggio di Raj (Kunal Nayyar) sia in qualche modo perfetto così, è anche vero che i più romantici tra noi hanno sempre sperato un lieto fine amoroso per l'astrofisico. Un sequel potrebbe finalmente far trovare l'anima gemella a Raj.

Numero 3 - Più spazio alle donne: sicuramente, sia Bernadette (Melissa Rauch) che Amy (Mayim Bialik), sono state due colonne portanti della serie. Ma crediamo che avremmo potuto vedere di più, come per esempio interi episodi dove i ragazzi sono personaggi secondari, e dove sono le loro controparti a creare le storie principali. O, perché no, non sarebbe una brutta idea un sequel con protagoniste solo le nostre scienziate preferite.

Numero 4 - lo status di forma: sebbene, dopo dodici stagioni, qualche ruggine iniziava a emergere, una cosa che non si può dire su The Big Bang Theory è che sia invecchiata male. Anzi, lo show ideato da Chuck Lorre ha saputo cambiare e innovarsi ogni anno, facendo attenzione alle tendenze e alle mode del momento. Una serie sempre "in forma", e che senza dubbio con un sequel saprebbe regalarci ancora momenti memorabili.

Numero 5 - "universo espanso": lo spin-off Young Sheldon ha in un certo senso espanso l'"universo" di The Big Bang Theory, portandoci a conoscere meglio oltre che il personaggio del giovane futuro dottor Cooper (interpretato da Iain Armitage), anche tutta la sua famiglia, personaggi assolutamente secondari (o non esistenti) in TBBT. Un sequel potrebbe portarci a conoscere meglio tutto il mondo della serie, e un'infinita schiera di nuovi personaggi, tra famiglie e amici, che potrebbero avere spazio e possibilità di esprimersi. Un vero e proprio "universo espanso TBBT".

Probabilmente, in ogni caso, la verità come in ogni situazione si trova nel mezzo: se da un lato sicuramente lo show sarebbe in grado di ripartire alla grande, dall'altro le ragioni che hanno portato alla sua interruzione sono valide, e la serie ha saputo concludersi senza mai "spegnersi", privilegio nella televisione concesso a pochi.

E ora la palla passa a voi: ci sono delle buone ragioni per cui The Big Bang Theory dovrebbe continuare? O la serie ha già espresso tutto il suo potenziale? Fatecelo sapere come sempre con un commento, nello spazio apposito dedicato!