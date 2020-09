The Big Bang Theory: 5 personaggi di cui vorremmo uno spin-off o un sequel

Dopo dodici stagioni in onda e una serie infinita di premi e successi, i fan continuano a sperare in nuovi spin-off o reunion di The Big Bang Theory. Mentre The Young Sheldon continua il suo successo, molte sarebbero le idee per eventuali nuovi show collegati alla serie principale, e oggi vogliamo parlarvi di quali spin-off di TBBT vorremmo.

Se ne era parlato per molto tempo, ma per ora la notizia non sembra confermata: al momento non esiste uno spin-off su Leonard e Penny, eppure ci sembra una delle idee più suggestive per portare avanti un sequel della serie. I due personaggi interpretati da Johnny Galecki e Kaley Cuoco hanno avuto sempre un'ottima chimica sul set, e per molti fan rimangono la coppia con la storia più interessante. Vedere i due alle prese con una nuova vita, magari lontani da Pasadena e con nuove avventure colme di equivoci sarebbe uno spin-off dal successo assicurato.

E sempre sul personaggio di Leonard rimaniamo, perché un'altra idea di cui esistono parecchie voci di corridoio è un possibile prodotto simile a quello già prodotto sulla vita del giovane Sheldon, ossia Young Leonard. Forse potrebbe sembrare piuttosto ripetitivo, ma sappiamo pochi dettagli sulla vita del dottor Hofstadter prima di arrivare alla CalTech University, oltre a una madre poco affettuosa e dei fratelli che sembrano addirittura più brillanti di Leonard. Oltre a uno show sul coinquilino di Sheldon, potrebbero essere promettenti anche dei potenziali spin-off sui giovani Howard (Simon Helberg) e Raj (Kunal Nayyar).

Un'interessante percorso è quello che potrebbe portare a uno spin-off non incentrato sugli assoluti protagonisti della serie, ma per esempio potrebbe trattare delle vite delle giovani scienziate che hanno ruotato intorno alle vite di Sheldon e compagnia, come ad esempio Leslie Winkle (interpretata da Sara Gilbert), quasi a livello dei dottori protagonisti per tempo sullo schermo nelle prime stagioni, e di cui successivamente si hanno avute poche notizie; oppure, perché no, potremmo avere una serie su Stuart Bloom (Kevin Sussman) e le sue disavventure che lo hanno portato a diventare proprietario del negozio di fumetti.

Molte idee, e tante possibilità. Quali sono i personaggi di cui vorreste uno spin-off? Fatecelo sapere tra i commenti!