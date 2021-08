The Big Bang Theory: le 5 scene di amicizia più commoventi dello spettacolo

Che si tratti di Sheldon che si spinge fuori dalla sua zona di comfort per abbracciare Penny, o di Leonard che abbraccia Sheldon pochi istanti prima del suo matrimonio, i gesti commoventi tra amici non sono difficili da trovare in The Big Bang Theory.

Per uno spettacolo incentrato su un gruppo di giovani socialmente problematici, le amicizie costituiscono una parte cruciale dell'arco di ogni personaggio. L'amicizia principale della serie, quella tra Leonard Hofstadter e Sheldon Cooper, si è evoluta nel tempo quando Sheldon è diventato un po' più maturo e Leonard sapeva che avrebbe fatto qualsiasi cosa per il suo amico nonostante lo odiasse a volte.

Tuttavia, gradualmente, anche altre amicizie come quella tra Howard e Raj e Penny e Amy sono diventate vitali per la storia, e ognuna è arrivata con la sua serie di momenti esilaranti o dolci che i fan adorano e ricorderanno per sempre.

Sheldon che canta per Penny

Sembrava impossibile nelle prime stagioni, ma nella terza stagione episodio 8 Sheldon arriva a prendersi cura di Penny quando quest'ultima scivola e cade nella sua vasca da bagno e deve essere portata in ospedale. Poiché letteralmente nessun altro è disponibile, il compito ricade su Sheldon che in realtà l'aiuta nel suo classico modo imbarazzante ed egocentrico. Tuttavia, il momento dolce arriva quando Sheldon inizia a cantare "Soffice kitty" per Penny fino a quando quest'ultima, intorpidita dagli antidolorifici, decide di cantare insieme a lui. La scena è adorabile poiché per la prima volta assistiamo a uno Sheldon che abbassa la guardia e si permette di avvicinarsi a Penny come un amico.

Raj e Penny che fanno tutto uguale

Dal non essere in grado di parlare con le donne senza qualche goccia di alcol, Raj ha continuato a diventare amico di Penny e c'è stato un momento in cui addirittura lui e l'amica avrebbero fatto quasi tutto insieme, incluso provare le maschere per il viso. Raj, addirittura, sapeva di più sulla vita professionale di Penny dello stesso Leonard. Le scene in "La fluttuazione nella collaborazione" mostrano che i due sono quasi inseparabili e Penny è chiaramente molto a suo agio con Raj. È anche commovente vedere quest'ultimo, perennemente solo, trovare una cara amica in Penny.

Howard che ferma Raj all'aeroporto

Una delle trame più importanti della serie è stata l'amicizia bizzarra ma alla fine genuina tra Howard e Raj. I due avevano una relazione che rasentava la malsana co-dipendenza, ma c'erano ancora alcuni momenti qua e là che i fan amavano della loro amicizia. Quando Raj ha deciso di lasciare Pasadena per Londra per stare con Anu, Howard si è precipitato all'aeroporto per fermarlo in una scena nella stagione 12, episodio 22, che ricorda le commedie romantiche. Raj potrebbe non aver trovato la sua amata, ma il suo attaccamento a Howard era abbastanza vero.

Il miracolo dei Saturnali di Sheldon

Nella stagione 2, episodio 11, "L'ipotesi dei sali da bagno", Penny regala a Sheldon un tovagliolo per Natale che era stato usato dall'attore Leonard Nimoy che interpretava Spock, il personaggio preferito di Sheldon nel franchise di Star Trek. Quest'ultimo fu profondamente commosso e regalò a Penny tutti gli articoli regalo che aveva acquistato per lei invece di sceglierne solo uno. Pensando che anche questo non bastasse, le diede anche un abbraccio, uno che colse Penny di sorpresa e che Leonard definì un miracolo dei Saturnali. L'imbarazzo sociale di Sheldon ha reso difficile per lui connettersi con altre persone, motivo per cui questo momento è impresso nella mente dei fan.

L'abbraccio tra Leonard e Sheldon

La stagione 11 della serie si è conclusa alla grande con Sheldon che ha finalmente sposato Amy Farrah Fowler. Il finale di stagione ha anche portato con sé uno dei momenti più dolci e memorabili tra Leonard e Sheldon. Poco prima che Sheldon prendesse finalmente i voti con Amy, Leonard si sentì un po' malinconico alla prospettiva del matrimonio del suo migliore amico. Alla fine finì per abbracciare affettuosamente Sheldon, lottando per controllare le sue emozioni. La scena ha evidenziato il profondo legame tra i migliori amici nonostante le molte volte che Leonard avesse espresso le sue frustrazioni per Sheldon.

In ogni caso per ricordare l'importanza dello spettacolo, abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e utili articoli, come per esempio un focus sul leggendario pilot mai andato in onda di TBBT, o abbiamo anche parlato del teorie più folli di The Big Bang theory. Inoltre, abbiamo anche citato l'episodio migliore in assoluto di TBBT, e anche del personaggio più odiato dai fan in The Big Bang Theory.