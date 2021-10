The Big Bang Theory, le 5 scene migliori in assoluto di Penny

The Big Bang Theory è approdata in streaming su diverse piattaforme, e in molti stanno facendo un rewatch della sitcom creata da Chuck Lorre e Bill Prady. Tanti si sono chiesti cosa abbia reso The Big Bang Theory un successo planetario e sicuramente i personaggi sono uno degli elementi. Tra i più apprezzati c'è Penny, di cui ricordiamo 5 scene.

IL FILM DI PENNY

In un episodio Amy, Bernadette e Penny sono nell'appartamento di quest'ultima, e stanno passando una serata tra ragazze. Ad un certo punto decidono di tirare fuori vecchie cose imbarazzanti, e mentre Bernadette fa vedere un video in cui canta le Spice Girls durante una gara di bellezza e Amy sfodera una fan fiction che si rivela molto appassionante per Bernadette e Penny, quest'ultima tira fuori qualcosa di ancora peggiore: Serial Apeist, un terribile film in cui ha recitato che ricorda un po' uno Psyco no-budget.

PENNY INSEGNA A SHELDON COME RECITARE

In un episodio Sheldon deve iniziare ad insegnare alla Caltech, dunque decide di chiedere aiuto a Penny per essere più sicuro di sé. Quest'ultima non se lo fa ripetere due volte, e inizia a dargli lezioni di recitazione, che si rivelano però un disastro, perché Sheldon segue le sue indicazioni troppo alla lettera. Penny decide allora di improvvisare un dialogo tra Spock e il giovane Sheldon, che però non va come previsto, e finisce con il fisico in lacrime. Presa dal panico Penny chiama la mamma di Sheldon dicendole di aver "rotto" suo figlio.

L'OSSESSIONE DI PENNY

Anche Penny è piuttosto nerd, e lo ha dimostrato nell'episodio in cui scopre il gioco Age of Conan. Dopo essere diventata piuttosto brava, Penny inizia a giocarci giorno e notte, senza mai staccarsi dal computer neanche per lavarsi, e arrivando a svegliare Sheldon per chiedergli aiuto e a saltare il lavoro. Penny diventa inavvicinabile, e quando sembra che nulla la possa allontanarla da Age of Conan, a riportarla alla realtà è Howard: Penny capisce infatti di essere fuori di testa quando accetta di uscire con il personaggio di quest'ultimo.

PENNY CANTA "SOFT KITTY"

Quando Sheldon sta male, si sa, l'unica cosa che può farlo stare meglio è la sua ninna nanna preferita di quando era bambino. In un episodio, vedendolo molto stanco e raffreddato, Penny lo porta a casa e lo mette a letto. A questo punto Sheldon le chiede proprio di cantare la ninna nanna, "Soft Kitty". Inizialmente Penny è perplessa, ma poi inizia a cantare, dimostrando di essere una dei pochi a restare quando il fisico è in difficoltà, come dichiarato da lui stesso.

PENNY E IL DIVANO

In uno degli episodi Penny decide di prendere un divano dalla strada e portarlo in casa sua. Questo ovviamente sconvolge Sheldon, che si reca insistentemente a casa sua per intimarle di buttarlo via. Come sappiamo Sheldon ha l'abitudine di bussare tre volte, cosa a cui generalmente Penny non fa caso. Tuttavia questa volta la ragazza, quando gli apre la porta, lo prende in giro con delle battutine, e dopo un po' decide di passare alle maniere forti: infatti appena spalanca la porta a Sheldon gli lancia addosso il cuscino del divano, cosa che lo fa urlare e scappare via.