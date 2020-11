The Big Bang Theory: 5 segreti sulla produzione della serie che non conoscevate

The Big Bang Theory è giunta al termine con la sua dodicesima stagione uscita nel 2019, ma è ancora considerata una delle commedie di maggior successo mai realizzate. Lo spettacolo ha attraversato diversi alti e bassi, e i personaggi hanno mostrato un grande sviluppo, ma dietro le quinte come era la situazione?

Gli showrunner, gli scrittori e il cast hanno avuto la loro parte di problemi nel portare avanti lo spettacolo. The Big Bang Theory ha avuto alcuni problemi anche ad andare in onda all'inizio, ed è stato fortunato a sopravvivere dopo la sua prima stagione. Negli ultimi dieci anni, lo spettacolo ha resistito a cause legali, plagio, scontri nel cast e tese rinegoziazioni di contratti. Il cast e la troupe hanno risolto molti problemi che sono emersi dietro le quinte e sono riusciti a far andare avanti lo spettacolo nonostante gli ostacoli significativi mantenendo questi problemi ampiamente fuori dalla vista degli spettatori.

Uno dei problemi più grossi era proprio quello del salario che risultava decisamente divisivo. Le star dello spettacolo sono state coinvolte in molte accese trattative sullo stipendio. Nel 2013 Jim Parsons, Kaley Cuoco e Johnny Galecki si sono uniti per negoziare un enorme aumento di stipendio, ritardando la produzione dello show. Fino a quel momento guadagnavano 350.000 dollari a episodio e conclusero le trattative con un accordo per 1 milione di dollari a episodio. Simon Helberg e Kunal Nayyar furono gli ultimi a finalizzare i loro contratti, negoziando il loro stipendio da 100.000 dollari a 750.000 dollari per episodio. Helberg e Nayyar cercarono di ottenere uno stipendio alla pari con le altre star, ma lo studio, senza mezzi termini, gli diede un "prendere o lasciare" con tanto di che sarebbero stati cancellati dallo spettacolo se non fosse stato raggiunto un accordo. Tuttavia, nel 2017, i cinque attori principali hanno accettato di ricevere una riduzione dello stipendio di 100.000 dollari per episodio in modo che le co-protagoniste Melissa Rauch e Mayim Bialik ricevessero un aumento di stipendio. Avevano guadagnato 200.000 dollari per episodio, drasticamente inferiori rispetto alle altre star. Nelle ultime stagioni tutte e cinque le star originali hanno guadagnato 900.000 dollari ad episodio, mentre Rauch e Bialik hanno raggiunto la cifra di 425.000 dollari per episodio.

Non si tratta di un problema, ma molti non sanno che The Big Bang Theory si basa parzialmente su storie realmente accadute. Nonostante la natura stravagante della maggior parte degli eventi e dei conflitti nello show, gli scrittori e il cast hanno ammesso più volte che molti eventi e personaggi dello show sono stati ispirati da persone che conoscono. Howard Wolowitz, ad esempio, è basato su un vecchio collega di Bill Prady con lo stesso identico nome. Prady ha ammesso che alcune delle caratteristiche di Sheldon provenivano dai giudizi delle persone che sapevano della sua breve carriera come programmatore di computer. Gli sceneggiatori, infine, hanno ammesso che molte delle questioni coniugali che emergono nello show derivano anche dalle loro stesse relazioni private.

Avete poi notato l'assenza della piccola Halley? Nella stagione 10, il cast ha avuto una nuova aggiunta: la figlia di Howard e di Bernadette, Halley Wolowitz. Nonostante ciò, gli spettatori non hanno mai intravisto la piccola. Infatti non viene mai inquadrata, solo si sente fuori dallo schermo mentre urla e piange in diverse scene. La decisione è stata in parte quella di eliminare la necessità di un infante sul set, cosa ampiamente complessa in qualunque produzione, ma Halley è relegata a un ruolo fuori dallo schermo anche per un altro motivo profondo. È inteso come un tributo a Carol Ann Susi, che ha interpretato Debbie, la mamma di Howard, in molte stagioni dello spettacolo. Anche Debbie non è mai stata vista sullo schermo, ma le sue grida stridule sono state spesso sentite da un'altra stanza. Carol Ann Susi scomparve nel 2014 e gli showrunner decisero di onorare il suo contributo allo spettacolo trasmettendo la voce stridente e fuori campo a una nuova generazione. In ogni caso Halley compare nelle ultime stagioni quando già è più cresciuta.

Sempre riguardo al discorso relazioni, pare che Kaley Cuoco e Johnny Galecki abbiano tenuto segreta la loro relazione per quasi 2 anni. Lo sviluppo della relazione sullo schermo di Leonard e Penny è stato uno degli obiettivi principali dello spettacolo, ma dietro le quinte, Kaley Cuoco e Johnny Galecki hanno sviluppato una reale storia d'amore. Cuoco e Galecki hanno rivelato di essersi frequentati per quasi due anni, ma hanno tenuto segreta la relazione per non distrarre lo spettatore e i colleghi dalla relazione sullo schermo. La Cuoco ritiene che la segretezza abbia portato alla loro rottura. Avevano, comunque, accettato di rimanere professionali in caso di rottura e sono ancora buoni amici.

Concludiamo con una particolarità riguardante un plagio. Molti spettacoli hanno cercato di riprodurre l'enorme successo di Big Bang Theory, ma nel caso di uno in particolare, la duplicazione è stata più letterale. Nel 2010, Chuck Lorre ha scoperto uno spettacolo prodotto in Bielorussia chiamato The Theorists che parlava di quattro scienziati nerd che vivevano accanto a una bellissima cameriera. I personaggi principali dello spettacolo erano Sheldon, Leo, Hovard, Raj e Natasha. Ogni episodio era una traduzione russa della sceneggiatura di un episodio di The Big Bang Theory. Purtroppo si scoprì che sarebbe stato estremamente difficile fare causa per violazione del copyright, poiché la società di produzione era di proprietà e gestita dal governo Bielorusso. Fortunatamente, lo stesso cast di The Theorists ha lasciato la produzione una volta scoperto che lo spettacolo era stato plagiato dal successo americano.

Ma in tutto questo, quale è l'episodio migliore in assoluto di The Big Bang Theory? Ed ecco anche quale è il peggiore dell'intera serie.