The Big Bang Theory, 5 segreti dietro le quinte che nessuno conosce

The Big Bang Theory è entrata nella storia con le sue gag. La sitcom di Chuck Lorre ha tenuto incollati i fan davanti allo schermo per ben 12 stagioni, e continua a riscuotere un grande successo a distanza di anni. Oggi vi raccontiamo 5 curiosità che forse non conoscevate sulla serie!

Sceneggiatura a sorpresa

L'interprete di Amy Farrah Fowler nel suo blog ha descritto il metodo di lavoro utilizzato per girare la sitcom. L'attrice ha dichiarato che generalmente gli interpreti ottenevano il copione il primo giorno in cui si iniziava a girare l'episodio. Ha poi aggiunto "Non sappiamo in che momento della stagione sarà inserita quella puntata o cosa succederà la settimana dopo. Ma mi piace. È imprevedibile, un po' come la vita."

Jim Parsons era convinto che fosse... un game show!

Quando gli fu proposto il progetto, Parsons capì male il nome del creatore della serie. Al posto di Chuck Lorre, infatti, l'attore comprese Chuck Woolery, che per chi non lo conoscesse è un presentatore che generalmente ospita game show. Parsons era convinto di star facendo il provino proprio per questo tipo di programma!

Johnny Galecki avrebbe dovuto interpretare Sheldon

Ebbene sì, Galecki avrebbe potuto prendere il ruolo di Sheldon, e non quello di Leonard. Secondo quanto dichiarato, infatti, quando ancora non esisteva una sceneggiatura ma solo un'idea, Chuck Lorre e il suo team avevano deciso di coinvolgere l'attore nel progetto, facendogli interpretare il protagonista. Tuttavia, quando gli inviarono le pagine, Galecki si sentì decisamente più stimolato dal ruolo di Leonard. Il resto è storia.

La paga incredibile del cast

Non è un segreto che Jim Parsons sia considerato il Paperone della TV, e non sarebbe l'unico ad aver guadagnato cifre faraoniche per The Big Bang Theory. Come sappiamo, infatti, anche i suoi co-protagonisti Simon Helberg, Kaley Cuoco, Johnny Galecki e Kunal Nayyar hanno percepito cifre altissime, che hanno quasi raggiunto il milione a episodio.

Lo studio e il pubblico

Per molti show c'è l'abitudine di girare le scene e poi aggiungere le risate in post. In The Big Bang Theory si era invece deciso di fare le cose alla vecchia maniera: con il pubblico in studio. Una situazione che dà sicuramente uno stimolo diverso a tutti coloro che lavorano alla sitcom!