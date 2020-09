The Big Bang Theory, 7 sitcom da vedere se avere amato la serie

Dal suo debutto nel 2017 fino allo scorso anno con la messa in onda del finale, The Big Bang Theory si è affermata come la serie comedy più vista della tv americana e uno degli show più amati a livello globale, nonostante i suoi alti e bassi e il calo delle ultime stagioni.

Come Friends, Steinfeld e altre prima di lei, la sitcom CBS è riuscita a conquistare gli spettatori soprattutto grazie al suo fantastico gruppo di protagonisti: Sheldon, Leonard, Penny, Raj e Howard, a cui si sono aggiunte in corsa anche Bernadette e Amy. Se avete nostalgia delle atmosfere di Big Bang, TV Guide ha preparato una lista di 7 serie da recuperare:

La prima da prendere in considerazione è ovviamente Young Sheldon, il prequel spin-off che segue le vicende del giovane fisico teorico durante la sua infanzia in Texas. Tra quelle che sicuramente conoscerete seguono anche How I Met Your Mother, altra sitcom di grande successo post-Central Perk, e New Girl.

Il sito consiglia anche Scorpion, che descrive come la controparte drammatica di The Big Bang Theory. Andata in onda per quattro stagione, la serie segue infatti le vicende del genio Walter O'Brien, il quale guida un team di "cervello" ingaggiati dal governo statunitense per risolvere complicati casi di varia natura. Restando tra le comedy-drama è da recuperare anche Bones, show che vede Emily Deschanel nei panni di un'antropologa forense che aiuta un agente dell'FBI a risolvere dei complicati casi di omicidio.

Il creatore di the Big Bang Theory Chuck Lorre ha ideato anche Mom, la serie con protagoniste Anna Faris e Allison Jannei nel ruolo di una madre e una figlia che provano a risolvere i loro problemi di alcolismo. Infine, il sito invita a recuperare Una famiglia del terzo tipo (1996-2001): il protagonista è 3 volte vincitore dl Golden Globe John Lithgow, il quale interprete il leader di un gruppo di alieni in missione per studiare la Terra e gli esseri umani che la abitano.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo al nostro speciale sulla conclusione di The Big Band Theory e ai retroscena sul provino di Brie Larson.