The Big Bang Theory: fine dell'amore per Johnny Galecki, si separa da Alaina Meyer

La relazione tra Alaina Meyer e Johnny Galecki, noto a tutti per aver interpretato Leonard in The Big Bang Theory, sembra essere giunta al capolinea, ad un anno di distanza dalla nascita del loro figlio.

Galecki aveva celebrato la nascita insieme alla compagna e i due sembravano ormai una coppia stabile da più di due anni. People Magazine ha invece confermato la notizia che vede i due genitori separarsi poco tempo dopo il compleanno del piccolo Avery.

L'attore (di 45 anni) e la ex fidanzata (di 23 anni) avevano iniziato a frequentarsi nel 2018, annunciando la loro unione su Instagram poco dopo. Nonostante i rumor, i due non si sono mai effettivamente sposati e ora le loro strade si sono separate, anche se sono determinati entrambi ad essere presenti per crescere il figlio.

Galecki era stato legato sentimentalmente anche alla sua collega Kaley Cuoco, nota per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory. Anche il loro rapporto era durato due anni, dal 2008 al 2010, e la stessa attrice ha dichiarato che il collega ha sempre voluto un bambino. I due sono rimasti in ottimi rapporti: "Johnny mi invia foto del bambino in continuazione, è molto orgoglioso ed è molto dolce".

L'attore ha più di qualche punto in comune con Leonard, come ha lui stesso ammesso durante l'Etna Comics.