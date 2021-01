The Big Bang Theory, Amy doveva essere solo una comparsa: le parole di Mayim Bialik

Anche se non ha fatto parte del cast sin dall'inizio, Mayim Bialik è diventata presto una colonna portante di The Big Bang Theory, ed è al suo personaggio, Amy Farrah Fowler, che si deve in gran parte l'evoluzione di Sheldon Cooper (Jim Parsons). Tuttavia, a quanto pare tutto questo non era esattamente nei programmi degli autori dello show.

Intervistata da PeopleTV, Mayim Bialik ha raccontato che originariamente Amy avrebbe dovuto essere un personaggio secondario, poco più che un'ospite, e che anche dopo essere diventata un personaggio regolare della serie non sapeva con precisione quanto a lungo sarebbe durata.

"Penso che né io né Jim sapessimo dove sarebbe andata a finire questa relazione. Era molto basata sul fatto di essere una coppia non sessualmente attiva ma che rimaneva comunque intimamente e romanticamente interconnessa in così tanti modi... direi che è probabilmente la relazione non sessuale più longeva della storia della tv, almeno che io sappia!"

L'attrice ha poi spiegato cosa l'ha spinta a fare un provino per The Big Bang Theory. "Dopo il dottorato avevo un neonato e un bambino piccolo, e mi stava per scadere l'assicurazione sanitaria. Ho insegnato neuroscienze per circa cinque anni dopo la laurea, e pensavo che se avessi trovato qualche lavoro qua e là avrei potuto ottenere l'assicurazione sanitaria. Non avevo mai visto The Big Bang Theory, non sapevo cosa fosse. C'era un ruolo da ospite, possibile ruolo ricorrente, ed è così che ho finito per fare il provino. E poi è arrivato tutto questo."

Mayim Bialik è tornata a lavorare con Jim Parsons in Call me Kat, mentre per altri approfondimenti rimandiamo a tutti i videogiochi e le console citati in The Big Bang Theory.