The Big Bang Theory, annunciata una nuova serie: sarà spin-off di Young Sheldon

Una novità importante per tutti i fan di The Big Bang Theory. CBS ha ufficializzato una nuova serie spin-off di Young Sheldon su Georgie e Mandy, in programma per la stagione televisiva 2024-2025. Lo show sarà creato da Chuck Lorre, Steven Molaro e Steve Holland, team di produzione delle due serie precedenti.

Montana Jordan e Emily Osment riprenderanno i propri ruoli nella serie, ancora senza titolo, che racconterà le vicende di Georgie e Mandy mentre crescono la loro famiglia in Texas. A differenza del precedente spin-off, il nuovo show sarà una comedy multi-cam e non single-cam come lo show con protagonista Iain Armitage nel ruolo del giovane Sheldon Cooper.



Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, ha dichiarato:"È stato un privilegio trascorrere gli ultimi sette anni con Sheldon e la famiglia Cooper e ora questo meraviglioso viaggio continuerà con Georgie e Mandy. Chuck ed entrambi gli Steve hanno fatto un lavoro magistrale nello sviluppare questi personaggi e intrattenere generazioni di fan con storie commoventi e rassicuranti portate in vita da Montana ed Emily. Attendiamo con impazienza il prossimo capitolo in questo amato universo".

La notizia giunge nel bel mezzo della settima e ultima stagione di Young Sheldon, iniziata lo scorso 15 febbraio e rinviata più volte a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori:"Da The Big Bang Theory a Young Sheldon, il mondo della famiglia Cooper è stato incredibilmente speciale per noi. Siamo molto entusiasti di continuare le loro storie attraverso gli occhi di Georgie e Mandy" hanno spiegato i creatori.



Scoprite tutto quello che c'è da sapere su Young Sheldon 7, in produzione dal 2017 e giunto all'ultima stagione.