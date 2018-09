The Big Bang Theory: ascolti in calo per la premiere dell'ultima stagione

Il primo episodio della nuova stagione di The Big Bang Theory, uscito il 24 settembre, non ha avuto il successo esplosivo che ci si potrebbe aspettare da uno show di questo calibro. Ha infatti registrato un calo rispetto ai risultati stellari dell'anno precedente.

La stagione undici della serie tv aveva totalizzato, di media, 14 milioni di spettatori. La premiere di quest'anno si ferma alla cifra di 12,7 milioni. Pur parlando sempre di numeri enormi si tratta di una discesa che sorprende considerando la grande popolarità di cui gode da sempre lo show.



Anche lo spinoff Young Sheldon ha subito una leggera flessione, passando dai 12.5 milioni di spettatori del primo anno ai 10.6 dell'ultima stagione.



The Big Bang Theory si chiuderà con l'ultimo episodio a maggio del 2019 e sarà trasmessa, come sempre, da CBS. La decisione della produzione di chiudere i battenti quest'anno è stata influenzata dalla scelta di Jim Carson di abbandonare lo show anche nel caso in cui fosse stato riconfermato per una tredicesima stagione.



In Italia la dodicesima stagione è inedita e si attende una data d'uscita ufficiale.