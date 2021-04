The Big Bang Theory: l'attrice di Amy ha una cosa importante in comune col suo personaggio

In dodici splendide stagioni, The Big Bang Theory ha avuto la capacità di appassionare un pubblico sempre maggiore, e di coinvolgere per le sue storie divertenti e pazze, incredibili ed emozionanti. Una buona parte del successo dello show di Chuck Lorre e Bill Prady è, senza dubbio, dovuta al suo cast stellare, e fatto di attori bravissimi e unici.

Abbiamo visto insieme le ragioni dietro al perché non conosciamo il cognome di Penny in The Big Bang Theory, ma oggi vogliamo trattare insieme di un'altra tra le attrici protagoniste della serie, ovvero Mayim Bialik, che interpreta la neuroscienziata e compagna di vita di Sheldon Cooper, Amy Farrah Fowler.

Un vero prodigio

La Bialik, prima di diventare Amy in TBBT, era già molto famosa per essere stata tra gli attori principali della serie televisiva Blossom, molto popolare degli Stati Uniti, ed era già stata citata - prima della sua apparizione - in un curioso easter egg di The Big Bang Theory.

Tuttavia, forse in molti non lo sapranno, ma l'interprete ha un tratto in comune davvero molto importante con Amy. Infatti, la 45enne americana è davvero una neuroscienziata. L'avreste mai detto?

Dopo aver frequentato alla UCLA un percorso universitario proprio in neuroscienze, lingua ebraica e studi ebraici, la Bialik ha deciso di specializzarsi ancora di più nella materia tanto amata, conseguendo un dottorato di ricerca, e diventando - di fatto - l'unico membro nel cast della sit-com ad essere una vera ricercatrice.

Inoltre, per portare al meglio il suo personaggio nello show, Mayim ha anche deciso di studiare arpa, diventando una discreta suonatrice dello strumento, come abbiamo potuto ammirare nella serie. Che dire, un vero prodigio!

