The Big Bang Theory, gli auguri del cast a Kaley Cuoco per la nomination ai Golden Globes

Dopo le dodici stagioni di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco è attualmente impegnata nella nuova serie The Flight Attendant, grazie alla quale ha conquistato nei giorni scorsi una nomination ai Gloden Globes 2021, per la miglior interpretazione in una serie comedy o musical. L'attrice ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un emozionante video.

Nelle immagini, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, Kaley Cuoco mostra la sua reazione alla notizia della candidatura. Come era prevedibile, il post ha ricevuto centinaia di commenti, da parte di fan e colleghi dell'interprete di Penny in The Big Bang Theory.

Non potevano mancare, naturalmente, le congratulazioni da parte di chi ha diviso il set con lei per dodici anni. "Non posso credere che tu abbia registrato questo!" ha scritto per esempio Jim Parsons, ovvero Sheldon Cooper. "Congratulazioni, c***o, congratulazioni, e che bel video!"

Johnny Galecki, che nella sitcom era Leonard, il ragazzo (poi marito) di Penny, ha invece commentato: "Meritatissimo! Suppongo che adesso mi tocchi guardarlo..." riferendosi allo show con Kaley Cuoco.

Kunal Nayyar, l'interprete del romantico Raj, ha aggiunto: "Oh mio Dio! Ti voglio bene, sorellina!"

The Flight Attendant ha ricevuto anche la nomination ai Golden Globes per la miglior serie tv comedy o musical, insieme a Emily in Paris, The Great, Schitt's Creek e Ted Lasso.

