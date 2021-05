The Big Bang Theory, gli auguri del cast a Melissa Rauch per il suo nuovo progetto

Qualche giorno fa è stato annunciato il nuovo progetto di Melissa Rauch, tra i protagonisti dell'amatissima The Big Bang Theory. L'attrice, che nella sitcom ha interpretato Bernadette, sarà nel cast di The Night Court, reboot di una serie anni '80 nota in Italia con il titolo Giudice di notte.

Melissa Rauch ha pubblicato la notizia anche sul suo profilo Instagram, e come era prevedibile ha ricevuto le congratulazioni e gli in bocca al lupo anche dai colleghi che per anni hanno diviso il set con lei.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'attrice ha condiviso uno screenshot da Deadline, con l'annuncio del suo ingaggio in The Night Court, in cui reciterà insieme a John Larroquette. Scorrendo tra i commenti, spiccano quelli di altri due attori di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco e Kunal Nayyar.

La prima, che per dodici stagioni ha prestato il volto a Penny, ha scritto: "Lo amo così tanto!", mentre il secondo, che ha interpretato Raj, ha aggiunto semplicemente: "Bellissimo!"

Anche Wil Wheaton, che nella sitcom interpreta sé stesso, un ex giovane attore e "nemico" personale di Sheldon Cooper (Jim Parsons), ha commentato scrivendo "Oh mio Dio".

Per altri approfondimenti sulla carriera di Melissa Rauch, vi spieghiamo a chi si ispira la voce di Bernadette in The Big Bang Theory. In The Night Court l'attrice sarà Abby Stone, la figlia di Harry, che segue le orme del defunto padre nel tentativo di mettere ordine nel caos del turno di notte della corte.