The Big Bang Theory, gli auguri di Kaley Cuoco al marito fanno ingelosire Johnny Galecki

Qualche giorno fa Kaley Cuoco, per dodici stagioni una delle colonne di The Big Bang Theory, ha festeggiato cinque anni di relazione con Karl Cook, che dal 2018 è anche suo marito. In un post su Instagram l'attrice ha però commesso una piccola gaffe, da cui è scaturito un divertente battibecco con Johhny Galecki.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Kaley Cuoco ha pubblicato la foto di un bacio (mascherina anti-Covid permettendo) con Karl Cook, scrivendo nella didascalia: "Buon quinto anniversario alla persona più strana che conosca! Non ricordo un solo momento di prima che entrassi nella mia vita... che vita noiosa deve essere stata! Ti amo."

Tra i protagonisti della sua "vita noiosa" c'è però anche Johnny Galecki: oltre a quella sullo schermo nei panni di Leonard e Penny, i due hanno avuto una relazione anche nella vita reale, durante le stagioni centrali di The Big Bang Theory. Il collega ha quindi commentato il post con un perplesso "Uhm".

A dimostrazione che i due attori sono rimasti in buoni rapporti è arrivata la divertita risposta di Kaley Cuoco, che se l'è cavata sdrammatizzando con un "LOL".

Nei giorni scorsi Kaley Cuoco ha ricevuto anche i complimenti del cast di The Big Bang Theory per la sua nomination ai Golden Globes: grazie alla sua nuova serie The Flight Attendant è candidata al premio come miglior attrice in una serie comedy o musical.

