The Big Bang Theory, tra quanto tempo potrebbe avvenire la reunion?

Sono passati già due anni dall'ultimo episodio di The Big Bang Theory, per questo motivo molti fan si sentono orfani della loro amata serie e vorrebbero rivedere il cast insieme ancora una volta. Nessun attore o membro della produzione ha parlato ufficialmente di reunion, ma qualcuno getta benzina sul fuoco.

In particolare, recentemente, si è espressa Kaley Cuoco, che per dodici stagioni ha interpretato Penny. L'attrice, a differenza dell'attore interprete di Sheldon, Jim Parsons, che si è sempre dichiarato disinteressato nel proseguire l'avventura di The Big Bang Theory, non esclude affatto questa ipotesi, anche se forse non è ancora il momento:

"Sarei sicuramente aperta a una sorta di reunion show. Non vedo l'ora di vedere quello di Friends, quindi sono decisamente disponibile a farne uno anche tra noi. Mi sembra ieri che abbiamo finito. Penso che tutti stiano provando i loro nuovi percorsi e vedendo quale sarà il loro prossimo progetto, e sono entusiasta di vedere come sta andando a tutti".

Dopotutto per Friends abbiamo aspettato ben 17 anni per vedere gli attori nuovamente insieme, mentre The Big Bang Theory è terminata "appena" due anni fa e forse ci sarebbero tante altre serie che meriterebbero una priorità in termini di reunion. L'attrice ha infatti così concluso la sua intervista a E! News:

"Penso che tra qualche anno, o non appena qualcuno sarà disposto, io ci sarò di sicuro. È stata un'esperienza che ha cambiato la vita di tutti noi, e sarebbe fantastico farlo anche per i fan, perché abbiamo avuto una fan base straordinaria che è rimasta con noi per così tanto tempo."

Appena un anno fa la stessa Mayim Bialik, l'interprete di Amy Farrah Fowler, aveva affermato:

"Un aspetto di questo lavoro è che tutti hanno altri progetti e altre cose in programma. In questo momento, Jim Parsons ed io stiamo producendo uno show chiamato Call Me Kat, per cui tecnicamente è lì che sono impegnata adesso. Poi c’è un sacco di roba legale e noiosa sul perché alcuni show si riuniscano ed altri no, ma nel nostro caso credo che sia semplicemente troppo presto."

Quindi, insomma, la risposta è che non si sa quando ci sarà una reunion di The Big Bang Theory, ma sicuramente non verrà realizzata in breve tempo.