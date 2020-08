The Big Bang Theory, Baby Raj è adorabile: guardate la foto di Kunal Nayyar

Quando qualche mese fa Kunal Nayyar aveva annunciato il suo addio ai social network, aveva anticipato che, pur lasciando il suo account in mano a uno staff che avrebbe pubblicato aggiornamenti sulla sua carriera professionale, avremmo ancora visto di tanto in tanto delle sue foto. L'interprete di Raj in The Big Bang Theory è stato di parola.

La foto più recente postata su Instagram, che si può vedere anche in calce all'articolo, risale all'infanzia di Kunal Nayyar, che utilizza infatti l'hashtag #babyraj. Il bimbo ha l'aria pensierosa e le mani sulle guance, in una posa già da consumato attore. "Cosa posso dire?" ha scritto Nayyar nella didascalia. "Poser per una volta, poser per sempre."

L'immagine ha raccolto in poco tempo oltre 63.000 like, e una serie di commenti che la definiscono "adorabile", "tenerissima" o "così carina".

Mentre il pubblico continua a rivedere i vecchi episodi di The Big Bang Theory, scovando di tanto in tanto qualche buco di sceneggiatura, sembra allontanarsi, almeno per il momento, l'idea di una reunion in stile Friends della sitcom, che sarebbe gradita a molti fan. Qualche tempo fa Mayim Bialik, che interpreta Amy Farrah Fowler, ha spiegato: "Tutti hanno altri lavori e altre cose in corso. In questo momento, io e Jim Parsons stiamo producendo uno show chiamato Call me Kat, ed è lì che tecnicamente si concentra la mia vita. Inoltre, ci sono un sacco di questioni legali abbastanza noiose sul perché gli show abbiano o meno reunion, ma penso che probabilmente è troppo presto."