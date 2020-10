The Big Bang Theory: le battute più divertenti di Raj!

Una delle ragioni del successo di The Big Bang Theory è stata la sua capacità per creare dei momenti memorabili, non solo per Sheldon, ma per tutti i suoi protagonisti. Mentre i fan continuano a sperare in possibili future reunion o spin-off di The Big Bang Theory, oggi analizzeremo uno dei personaggi più amati della serie.

Stiamo parlando di Raj, interpretato dall'attore Kunal Nayyar che di recente è entrato nel cast della seconda stagione di Criminal.

Nel secondo episodio della prima stagione, L'ipotesi del cervellone, vediamo Raj alle prese con il suo mutismo selettivo nei confronti delle ragazze quando gli si presenta davanti la bella Penny (Kaley Cuoco), che aveva bisogno di conforto dopo un problema avuto con Sheldon e Leonard. Raj non riesce a parlare, ma Penny continua a esporgli i suoi problemi ed è molto contenta che qualcuno lo ascolti, quindi lo abbraccia alla fine del suo lungo discorso. Raj, che comunica nella sua testa, si rende conto che potrebbe crearsi un momento imbarazzante, e quindi ordina a sé stesso: "distanziare bacino!"

Rimaniamo nella prima stagione, nel sesto episodio, Il paradigma della Terra di Mezzo, quando Sheldon e i suoi amici devono travestirsi per una festa in maschera, e Raj decide di impersonare Thor. Quando Leonard (Johnny Galecki), stupito, gli chiede le ragioni del suo costume, la risposta di Raj è davvero ironica: "E allora? Forse un indiano non può fare un dio nordico? No, no, no, Raj solo una divinità indiana!"

Nel primo episodio della terza stagione, La fluttuazione dell'apriscatole elettrico, Howard (Simon Helberg) mostra nella mensa dell'università il suo nuovo look con i baffi, chiamandolo lo "stile Clooney". Raj gli risponde: "io l'avrei chiamato stile Super Mario, ma è bello lo stesso". Esilarante.

Nel quarto episodio della quarta stagione, La deviazione del troll virtuale, troviamo Raj e Sheldon (Jim Parsons) che hanno più di un problema nel condividere l'ufficio. Quando Raj decide di portare una enorme scrivania sul luogo di lavoro, in grado di occupare tre quarti della stanza, Sheldon osserva che una scrivania del genere ha delle dimensioni esagerate per il suo scopo. La risposta? Eccola: "sei sicuro? Visto che lo scopo era farti arrabbiare direi che è perfetta!"

E chiudiamo con il quattordicesimo episodio della quarta stagione, Il Catalizzatore guittesco, nel quale troviamo Raj a equivocare un complimento ricevuto da Bernadette (Melissa Rauch) e a fare strane e bizzarre fantasie erotiche su di lei. La migliore? Quando tutto si trasforma in un musical Bollywood e Raj inizia a cantare: "tu sei il mio cuore, il mio universo".

Quali sono i vostri momenti preferiti di Raj in The Big Bang Theory? Fatecelo sapere nello spazio commenti!