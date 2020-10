The Big Bang Theory: le battute più spassose della Penny di Kaley Cuoco

The Big Bang Theory è stato un fenomeno globale della comicità, in grado di portare la sit-com a nuove vette di popolarità. Non è un caso che molti fan invochino a gran voce una reunion o delle nuove stagioni di The Big Bang Theory, e uno dei motivi della sua popolarità è stato il livello elevato della recitazione dei suoi protagonisti.

Infatti, la popolarità dello show non è solo dovuta a Sheldon (Jim Parsons), ma anche tutti gli altri personaggi sono stati in grado di regalarci momenti epocali. Abbiamo già di recente analizzato le battute più spassose di Leonard in The Big Bang Theory, oggi invece è il momento di ricordare i momenti migliori di Penny (Kaley Cuoco).

Sarebbe difficile non iniziare da uno dei momenti più memorabili della serie, ovvero quando Penny canta per la prima volta Soffice Kitty, nell'undicesimo episodio della prima stagione, L'anomalia della pastella per le frittelle. Sheldon, diventato insopportabile a causa dell'influenza, obbliga Penny a cantare la canzoncina, tra errori e ripetizioni, in una scena che è passata alla storia.

Una brutta giornata è stata quella che Penny ha vissuto nel terzo episodio della seconda stagione, La sublimazione barbarica, dove Penny racconta a Sheldon le sua disavventure durante un provino, conclusosi con l'aver ingoiato una mosca sulla strada verso casa. A domanda di Sheldon, la risposta è tutta da ridere: "sono frustrata perché sono un fallimento in qualsiasi cosa e il mio alito puzza di mosca!" Povera Penny.

Nell'episodio sette della seconda stagione, Penny (che come al solito ha avuto un battibecco con Sheldon), ricorda a Leonard (Johnny Galecki) dei suoi talenti nel mettere fine a delle discussioni: "Sai? Da piccola partecipavo ai rodei, posso legarlo e castrarlo in 60 secondi." Meglio non farla arrabbiare.

Una delle scene più imbarazzanti e divertenti che coinvolgono la bella "attrice" del Nebraska è quando sembra che sia arrivato il suo momento per brillare, con una pubblicità per la televisione. Scopriremo poi che lo spot è per commercializzare... la preparazione H per le emorroidi. Se H sta per "Heaven", Penny ci fa capire che con quella crema: "si sta come in paradiso."

Rendere un momento romantico esilarante sembra un'impresa. Eppure, Penny ci riesce in maniera brillante: è il caso dell'episodio otto della sesta stagione, La peculiarità del numero 43, quando è il momento della confessione, dicendo a Leonard per la prima volta di amarlo. Entrambi sono sconvolti dall'evento, e Penny osserva in maniera intelligente: "sappiamo che se piango io, poi piangi anche tu", per poi scappare via trattenendo le lacrime. Teneramente spassosa.

Quali sono le vostre scene preferite di Penny in The Big Bang Theory? Fatecelo sapere nello spazio commenti!