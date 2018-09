The Big Bang Theory: Bill Prady non ha idea di come si concluderà la serie

Il co-creatore di The Big Bang Theory, Bill Prady, ha dichiarato che gli sceneggiatori e i produttori stanno ancora cercando di capire come concludere la dodicesima e ultima stagione dello show. Con un annuncio a sorpresa la CBS ha confermato qualche settimana fa che la serie si sarebbe chiusa definitivamente con la fine della prossima stagione.

L'undicesima stagione si è conclusa con il matrimonio di Amy (Mayim Bialik) e Sheldon (Jim Parsons). Un finale che avrebbe potuto rivelarsi la conclusione perfetta, vista anche la presenza di numerose guest star come Mark Hamill.

Il network ha deciso di proseguire con ulteriori 24 episodi che concluderanno definitivamente una delle sit-com più amate dell'ultimo decennio.

Parlando con US Weekly, Bill Prady ha ammesso che gli autori non sono ancora sicuri di come chiudere lo show:"Ci stiamo avvicinando alla stagione finale nello stesso modo in cui ci siamo avvicinati alle undici stagioni precedenti: senza alcuna pianificazione. Dal primo giorno non abbiamo mai pianificato un arco definito per la stagione. Non pianifichiamo in anticipo, semplicemente parliamo della prossima storia".

Tuttavia è difficile credere che gli autori non abbiano già in testa almeno un'idea per l'imminente chiusura dello show. La stagione finale inizierà settimana prossima e se seguirà il suo programma standard (con pausa invernale annessa) l'episodio finale dovrebbe andare in onda entro i primi di maggio.

Se il tempo per il finale non manca, l'inizio a breve dello show porta sicuramente a pensare che alcune dinamiche della trama siano già state messe nero su bianco.

La speranza è che l'episodio finale non si riveli come una semplice chiusura di stagione perché lo show e i suoi fan meritano una conclusione soddisfacente.

Il cast di The Big Bang Theory comprende Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik e Kevin Sussman.

Lo show ha generato uno spin-off, Young Sheldon, sulle avventure del piccolo Sheldon Cooper, interpretato da Iain Armitage.