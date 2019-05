The Big Bang Theory: boom di ascolti per il penultimo episodio

La febbre da finale della serie si fa sentire: The Big Bang Theory macina milioni di telespettatori con la sua penultima settimana di programmazione, facendo mangiare la polvere agli show rivali del giovedì sera.

Un dominio, quello delle avventure della banda di nerd capitanata da Sheldon e Leonard, confermato dai numeri: lo scorso giovedì sera, infatti, The Big Bang Theory ha registrato qualcosa come 12,25 milioni di telespettatori, con un rating dell'1,9 nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 49 anni.

Un successo che, tra l'altro, coinvolge anche lo spin-off di The Big Bang Theory sull'infanzia di Sheldon Cooper. Young Sheldon, che nel finale della sua seconda stagione omaggerà la serie madre con la comparsa di tutti i protagonisti in versione baby, ha infatti registrato il maggior numero di ascolti nella sua fascia oraria, contando ben 10,35 milioni di telespettatori per un rating dell'1,5.

L'ultimo episodio di The Big Bang Theory andrà in onda la settimana prossima (si tratterà, in realtà, di un doppio episodio) e sarà la conclusione di dodici anni di straordinario successo per una delle sitcom più apprezzate degli ultimi anni. Il promo dell'episodio conclusivo è già andato in onda ed è un sentito omaggio al primo episodio della serie. Il finale, ovviamente, ha coinvolto emotivamente soprattutto gli attori protagonisti, che hanno parlato commossi dell'ultimo giorno sul set.