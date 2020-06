The Big Bang Theory, brutte notizie per i fan: nessuna reunion all'orizzonte, ecco perché

Negli ultimi mesi, approfittando anche della forzata permanenza a casa, molte serie TV hanno organizzato reunion virtuali per beneficenza o per rallegrare i propri fan. Purtroppo tra questi non ci sarà il cast di The Big Bang Teory: a spiegare il motivo dell'insolita scelta è la protagonista Mayim Bialik.

L'attrice ed interprete di Amy Farrah Fowler ha infatti confidato ai microfoni di Metro.co.uk i motivi per cui gli attori titolari della serie più nerd d'america non si riuniranno, almeno prossimamente.

"Un aspetto del nostro lavoro è che si hanno sempre cose da fare, il ché ci fa passare da un set all'altro e poi ancora ad un altro progetto. Al momento Jim Parsons ed io siamo al lavoro su una nuova serie intitolata Call Me Kat e le stiamo dedicando tutte le nostre energie. Inoltre ci sono un'infinità di fattori, anche legali, che fanno sì che una reunion avvenga o meno e credo che al momento sia ancora troppo presto per noi."

La protagonista ha poi suggerito una bizzarra, ma interessante, idea per riportare sul piccolo schermo The Big Bang Theory: "Qualcuno potrebbe realizzare una versione animata dello show per mostrarci cosa è successo a tutti i personaggi".

Recentemente la Bialik ha ammesso di non aver mai visto un episodio di The Big Bang Theory