The Big Bang Theory, il buco di trama clamoroso sulla sorella di Penny

The Big Bang Theory è una delle serie più viste e apprezzate di sempre che ci hanno accompagnato per ben 12 anni. Dirgli addio è stato davvero triste, ma non vi preoccupate perché ci pensiamo noi a ricordarvi alcune chicche dello show. In questo caso un buco di trama clamoroso sulla sorella di Penny.

Nella nona stagione, Leonard e Penny si sposano a Las Vegas, senza aver invitato gli amici e familiari. Per questo motivo, la decima stagione si apre con la cerimonia ufficiale che la coppia organizza proprio per permettere di partecipare a tutte le persone più care.

Nel corso della cerimonia, gli spettatori hanno potuto conoscere la famiglia della ragazza. Neanche in questo caso abbiamo potuto sapere il famigerato cognome di Penny, ma almeno abbiamo osservato il padre, la madre e il suo problematico fratello.

Tuttavia manca una persona importante: la sorella. Quest'ultima non viene neanche lontanamente menzionata. Strano, perché nei primi episodi di The Big Bang Theory, la ragazza aveva parlato di una sorella di nome Lisa altrettanto problematica tanto da aver sparato per sbaglio contro suo marito mentre erano ubriachi.

Viene menzionata anche in altri episodi, come in La corrosione dell'addio al celibato dove Penny ricorda come alla sorella le si sono rotte le acque al ricevimento di nozze dopo che lei e Wyatt hanno iniziato il loro ballo nuziale padre-figlia. Sicuramente l'evento dello sparo avrà avuto delle ripercussioni legali importanti che non le avevano permesso di prendere parte al matrimonio, ma nel dubbio Penny neanche ne parla e non parla nemmeno di suo nipote, anch'egli assente al matrimonio. Quindi è facile chiedersi che fine abbia fatto la sorella e perché viene totalmente ignorata al matrimonio.

