The Big Bang Theory: un ultimo 'calo di attenzione' di Kaley Cuoco sul set

Nella serata di ieri è andata in onda negli Stati Uniti l'ultima puntata e la conseguente conclusione di The Big Bang Theory dopo dodici stagioni. Lo show è stato seguito da uno speciale di circa un'ora proprio sulla celebre comedy, condotto da Kaley Cuoco e Johnny Galecki.

Si tratta ovviamente dei due attori che interpretano rispettivamente Penny e Leonard, e che abbiamo imparato ad apprezzare nel corso di questi dodici anni di onorato servizio, in cui sono stati protagonisti di diverse gag, sia all'interno che all'esterno della serie TV.

Kaley Cuoco in particolare, è nota per avere una soglia di attenzione piuttosto bassa, tanto da essere diventata una sorta di "inside joke" all'interno del cast e dello staff al lavoro sulle serie TV. Spesso infatti l'attrice è stata pizzicata in alcune foto dove sembrava totalmente distratta, magari mentre qualcuno cercava di spiegarle una scena in cui era coinvolta.

È stata la stessa attrice a scherzarci su nella giornata di ieri, postando su Twitter uno scatto in cui lei sorrideva beatamente verso una macchina fotografica, mentre due degli sceneggiatori erano intenti a spiegare una scena a lei e ad un serissimo Jim Parsons.

"Un ultimo scatto della serie "non presto attenzione" dall'episodio finale di The Big Bang Theory" ha scritto l'attrice nel post che accompagna la foto. Non è l'unico post ironico avvenuto ieri: un attore del cast di TBBT ha scherzato sulla recente petizione su Game of Thrones lanciata dai fan della serie HBO.

Saranno anche queste piccole cose che ci mancheranno di The Big Bang Theory.