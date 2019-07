The Big Bang Theory: su Canale 20 il commovente finale della settima stagione

The Big Bang Theory torna anche questa settimana all'interno della programmazione televisiva di Canale 20. Tra gli episodi che andranno in onda assisteremo all'epilogo della settima stagione, quando Sheldon prenderà una clamorosa decisione che rischia di allontanarlo per sempre dai suoi storici amici.

Jim Parson ha definito perfetto il finale di The Big Bang Theory, ma c'è stato un momento durante la serie, e per la precisione tra la fine della settima stagione e l'inizio dell'ottava, in cui il suo alter ego televisivo stava per compiere una scelta azzardata, dettata dalla paura di vedere il proprio mondo crollare inesorabilmente.

Negli episodi di questa settimana, in onda dal lunedì al venerdì sera, assisteremo esattamente a questi avvenimenti che adesso andremo ad analizzare di più nel dettaglio.

The Big Bang Theory, stagione 7 episodio 24: La combustione dello status quo. Lunedì, 8 luglio. Ore 20:14, Canale 20.

L'episodio conclusivo della settima stagione è ricco di avvenimenti importanti. Leonard e Penny sono fidanzati ufficialmente e annunciano anche l'intenzione di voler andare a vivere insieme. A ciò, però, si accompagna un tragico evento: la fumetteria, storico luogo di incontro per il gruppo di amici, ha preso fuoco. Tutti questi avvenimenti portano Sheldon a prendere una decisione clamorosa.

The Big Bang Theory, stagione 8 episodio 1: L'interruzione della locomozione. Lunedì, 8 luglio. Ore 20:39. Canale 20.

L'ottava stagione inizia con Sheldon che si trova in Arizona. Il ragazzo, che è stato anche derubato, decide allora di chiamare Leonard per tornare a casa. L'amico porta con se anche Amy, incredula per il fatto che Sheldon sia scappato via senza dirle niente.

The Big Bang Theory, stagione 8 episodio 2: La soluzione del professore associato. Martedì, 9 luglio. Ore 20:23. Canale 20.

Dopo i problemi avuti con l'università durante il finale della scorsa stagione, per Sheldon ci sono finalmente buone notizie: potrà cambiar il suo campo di studi e passare così alla materia oscura. Nel frattempo Amy cerca di intervenire in modo diplomatico all'interno di un conflitto tra Berandette e Penny.

The Big Bang Theory, stagione 8 episodio 3: L'insufficienza del primo lancio. Martedì, 9 luglio. Ore 20:42. Canale 20.

Leonard e Penny vivono un momento di crisi quando si rifiutano di fare un test per verificare l'affinità di coppia proposto da Sheldon. Howard, invece, viene scelto dalla NASA per effettuare un lancio durante una partita di baseball. Non essendo pronto fisicamente per l'evento, il ragazzo decide di farsi aiutare da Berandette.

The Big Bang Theory, stagione 8 episodio 4: La riverberazione della sveltina. Mercoledì, 10 luglio. Ore 20:19. Canale 20.

Emily, la ragazza di Raj, viene finalmente presentata al gruppo di amici. La serata sembra andare per il meglio, ma in realtà tra lei e Penny sorge un'antipatia reciproca. Nel frattempo Stuart annuncia agli altri di aver ricevuto dei soldi per ricostruire la fumetteria.

The Big Bang Theory, stagione 8 episodio 5: L'attenuazione della concentrazione. Mercoledì, 10 luglio. Ore 20:42. Canale 20.

Leonard, Sheldon, Howard e Raj decidono di partire per un weekend da dedicare alle invenzioni scientifiche. Mentre Amy, Bernadette e Penny decidono di trascorrere un fine settimana di svago a Las Vegas.

The Big Bang Theory, stagione 8 episodio 6: L'approssimazione della spedizione. Giovedì, 11 luglio. Ore 20:10. Canale 20.

Raj e Sheldon faranno parte di un esperimento del Governo riguardante la materia oscura che si svolgerà all'interno di una miniera. I due, per prepararsi all'evento, decidono prima di simulare l'evento recandosi sotto l'università. Leonard e Penny hanno una discussione relativa alla loro situazione finanziaria.

The Big Bang Theory, stagione 8 episodio 7: La concitazione del fraintendimento. Giovedì, 11 luglio. Ore 20:31. Canale 20.

Una rivista vuole inserire Beranedette in un articolo dedicato alle cinquanta scienziate più sexy della California. Amy non ritiene eticamente giusto questo atteggiamento, così ha un'accesa discussione con l'amica. Leonard, invece, fa la conoscenza del medico di Penny, Oliver Lorvis interpretato dal celebre attore Billy Bob Thornton, in uno dei tanti cammei delle star in The Big Bang Theory.

The Big Bang Theory, stagione 8 episodio 8: L'equivalenza del ballo. Venerdì, 12 luglio. Ore 20:10. Canale 20.

Non avendo mai potuto vivere pienamente l'esperienza del ballo di fine anno al liceo, Berandette e Amy decidono di organizzarne uno sul tetto del palazzo di Sheldon. Quest'ultimo, visibilmente sotto pressione, decide di abbandonare il ballo.

The Big Bang Theory, stagione 8 episodio 9: La deviazione del setto. Venerdì, 12 luglio. Ore 20:31. Canale 20.

Leonard è intenzionato a ricorrere a un intervento chirurgico per correggere un problema al setto nasale, ma Sheldon cerca in tutti i modi di impedire all'amico di sottoporsi all'operazione. Mentre per Raj non ci sono buone notizie. I suoi genitori, infatti, dopo quarant'anni di matrimonio decidono di separarsi.

Questi sono gli episodi che saranno trasmessi durante questa settimana. Avete intenzione di vederne qualcuno? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.