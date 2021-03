The Big Bang Theory, la canzone Soft Kitty esiste davvero: scoprite la versione originale!

Ormai di tempo ne è passato da quanto The Big Bang Theory ha avuto la sua epica conclusione. La dodicesima stagione dello show ideato da Chuck Lorre ha messo degnamente la parola fine su un'opera che rimarrà impressa nella storia della televisione per aver cambiato i canoni del genere della sit-com, mai così a fuoco come nel prodotto originale CBS.

Abbiamo visto insieme alcune dichiarazioni interessanti di Kaley Cuoco riguardo a The Big Bang Theory, ma oggi vogliamo parlarvi di una curiosità che forse in molti non sanno, e che siamo sicuri vi farà… cantare. Vi ricordate la mitica Soffice Kitty, che Sheldon (Jim Parsons) richiede nei momenti in cui sta male o deve essere tirato su di morale, dalla povera Penny (Kaley Cuoco), o da qualsiasi altra persona malcapitata costretta a rimanere al capezzale del dottor Cooper.

Una canzone non originale

Sapevate che Soffice Kitty (o Soft Kitty nella sua versione originale) non è una canzone nata dagli autori di TBBT? Ebbene, il testo era stato creato nel 1937 da un'insegnante di asilo, dal nome di Edith Newlin. Sebbene CBS affermò di aver comprato i diritti per lo sfruttamento di tale pezzo da Willis Music, un'agenzia che aveva pubblicato questa e altre canzoncine per bambini in un libro, nel 2015 le figlie della Newlin decisero di fare causa all'emittente televisiva e alla produzione della serie, rei di non aver chiesto il permesso alle eredi della donna.

Tuttavia, nel 2017, la causa si risolse a favore di CBS, in quanto non fu possibile certificare l'esistenza del diritto d'autore da parte delle figlie della Newlin, che ne reclamavano la proprietà. Una vicenda confusa, ma che si è risolta in meglio per TBBT, permettendo alla serie di continuare a usare la sua iconica canzone.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sulle migliori scene recitate da Jim Parsons in The Big Bang Theory, la palla passa a voi: conoscevate la vicenda di Soffice Kitty in The Big Bang Theory? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!