The Big Bang Theory e il caso Soft Kitty, quando la canzone fu denunciata

The Big Bang Theory, fin dalla sua prima messa in onda nel 2007, ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e di critica. Il merito era soprattutto del cast composto da abilissimi attori ottimamente caratterizzati nella loro stravaganza.

Di momenti memorabili ce ne sono davvero tantissimi, ma uno in particolare è entrato prepotentemente nell'immaginario collettivo dello show. Ci riferiamo alla canzone Soft Kitty (in italiano tradotto con Soffice Kitty) che Sheldon si faceva cantare dalla mamma, e in seguito dai suoi amici, quando era malato e poi cantata anche dallo scienziato per far addormentare Penny quando si era fatta male cadendo nella vasca da bagno.

Soffice Kitty, tuttavia, non è una canzone originale di The Big Bang Theory. Le parole sono state infatti scritte e pubblicate nel 1937 da un’insegnante d’asilo, Edith Newlin, venuta a mancare nel 2004. Nel 2015 le figlie hanno deciso di far causa alla CBS e alle altre case produttrici di The Big Bang Theory, accusandole di aver usato il testo senza acquisirne i diritti.

I produttori avevano chiesto il permesso d’uso del testo alla Willis Music, un’azienda del Kentucky che aveva pubblicato alcune canzoni in un libro di canzoncine per gli asili, tra cui proprio Soft Kitty. Ma secondo le figlie, CBS e soci avrebbero dovuto chiedere il permesso a loro, le uniche eredi e quindi titolari dei diritti sul testo. Dopo ben due anni di tira e molla, il giudice del Southern District of New York ha approvato una mozione per respingere la causa. Secondo la sentenza, l’accusa: “Non è mai riuscita a stabilire di essere la proprietaria del copyright, come è richiesto per ogni reclamo sulla violazione del diritto d’autore”.

Conoscevate questo retroscena? The Big Bang Theory è stato uno show molto importante per la televisione e per questo motivo abbiamo già dedicato alla serie diversi approfondimenti e utili articoli, come per esempio un focus sul leggendario pilot mai andato in onda di TBBT, o abbiamo anche parlato del teorie più folli di The Big Bang theory. Inoltre, abbiamo anche citato l'episodio migliore in assoluto di TBBT, e anche del personaggio più odiato dai fan in The Big Bang Theory.