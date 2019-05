The Big Bang Theory: il cast lascia le proprie impronte al Chinese Theatre

Per la prima volta nella storia della televisione una serie tv riceve l'onore di lasciare il proprio segno sul cemento del Chinese Theatre. La popolare sit-com The Big Bang Theory è giunta alla conclusione definitiva e dopo la fine delle riprese della dodicesima stagione, il cast ha lasciato le proprie impronte al celebre teatro di Hollywood.

Ecco allora che gli interpreti storici e principali dello show, ovvero Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy) hanno impresso i loro nomi e cognomi con tanto d'impronte nel cemento.



"Possiamo sicuramente annoverare questa iconica cerimonia al Chinese Theatre come uno dei momenti migliori del nostro percorso. Vorremmo ringraziare tutti i nostri fan che ci hanno supportato negli ultimi dodici anni e che hanno reso possibile un momento come questo" ha spiegato il creatore dello show, Chuck Lorre.

Un'immagine che immortala il momento è stata postata su Instagram da Kaley Cuoco, accompagnata da una didascalia con la scritta:"Sono grata per il sogno infinito che è @bigbangtheory_CBS".

Il cast sull'ultimo giorno sul set ha espresso ognuno il proprio pensiero, ringraziando tutti per l'incredibile esperienza vissuta.

Le foto dal set hanno immortalato le ultimissime fasi di riprese e i momenti del dietro le quinte di una delle serie più amate del piccolo schermo dell'ultimo decennio.