The Big Bang Theory: il cast originale è coinvolto nel nuovo spin-off? Parla Mayim Bialik

Nel corso della giornata di presentazione della nuova piattaforma Max, Warner Bros. Discovery ha anche annunciato lo sviluppo di un nuovo spin-off di The Big Bang Theory, perché lo studio intende sfruttare al massimo uno dei suoi franchise più celebri e perché Young Sheldon è ancora un successo. Ma il cast originale sarà coinvolto nel nuovo show?

Non si sa molto della nuova serie, a parte il fatto che è stata creata da Chuck Lorre e si svolgerà nello stesso universo della sit-com originale. Infatti, la star di The Big Bang Theory Mayim Bialik (interprete di Amy Farrah Fowler) ha recentemente dichiarato a E! News di non sapere nulla del nuovo show.

"Se sono coinvolta, non lo sapevo", ha detto la Bialik quando le è stato chiesto se parteciperà alla nuova serie. "Ho ricevuto la notizia come tutti gli altri. Siamo ancora tutti molto uniti, quindi ci siamo mandati un sacco di messaggi. E ho chiesto anche al mio agente. Lui mi ha risposto: 'Non lo so'. Credo che a questo punto nessuno lo sappia, ma non vedo l'ora di scoprirlo".

Quando le è stato chiesto se sarebbe disposta a fare un'apparizione come guest star nella nuova misteriosa serie, la Bialik ha risposto: "Farei qualsiasi cosa legata a questo genere di cose... Però non ne abbiamo davvero idea. Quindi sono nella stessa situazione in cui si trovano tutti gli altri".

The Big Bang Theory è stato trasmesso in esclusiva su HBO Max da quando è stato raggiunto un accordo tra Lorre e Warner. "Non riuscivo a capacitarmi dell'idea di continuare senza l'intero gruppo - e l'intero gruppo è il motivo per cui abbiamo avuto successo", ha detto Lorre in precedenza all'Hollywood Reporter. "Smontarlo e riapprocciarlo come una frazione di ciò che era non mi è mai sembrato giusto. Ho visto altri show provare e fallire nel tentativo di portare un personaggio fuori dal proprio ambiente e continuare. E forse Frasier è l'unica cosa che mi viene in mente in cui ha funzionato davvero, grazie al colpo di fulmine di David Hyde Pierce".

Ricordiamo che lo spin-off Young Sheldon è stato rinnovato fino alla Stagione 7.

"In verità, la ragione per produrre uno spin-off è meramente economica, e non è la ragione per cui si dovrebbe fare", aveva detto Lorre nel 2019 parlando di Young Sheldon. "Dovresti fare uno show perché hai qualcosa che ami davvero e vuoi farlo. L'economia segue la passione. Se inizi con l'economia... beh, cavolo, diventa il dirigente di una rete".