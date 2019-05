The Big Bang Theory: il cast parla dell'ultimo, emozionante giorno sul set

I membri del cast di The Big Bang Theory hanno raccontato a Variety, in occasione del party di fine riprese, le loro reazioni ed emozioni dopo l’ultimo giorno sul set della serie. "Non puoi realmente prepararti per un momento del genere" ha detto Jim Parsons, che interpreta Sheldon.

"Questa è l'ultima volta che saremo insieme, l'ultima volta che gireremo una scena insieme... Logicamente lo sai, ma viverlo è tutt'altra cosa."

Kaley Cuoco, che interpreta Penny, ha definito il finale "bellissimo" sia dal punto di vista della storia, sia dall'energia che si percepiva nella stanza. "Eravamo così felici… non avrebbe potuto essere migliore di così. È solo un bellissimo capitolo della nostra vita che sta finendo."

Johnny Galecki e Kunal Nayyar, rispettivamente Leonard e Raj, hanno celebrato il loro compleanno il giorno delle riprese finali. Soltanto un’altra volta avevano passato il compleanno sul set, durante la prima stagione. "Questo ha reso le cose ancora più poetiche" ha detto Galecki.

"Ci sono state più lacrime versate che parole dette” ha aggiunto Nayyar parlando del tradizionale abbraccio prima di iniziare a registrare, divenuto un rito propiziatorio per tutto il cast. “Che altro posso dire se non che ci amiamo e che ci saremo sempre l'uno per l'altro?"

"Sono lì da nove anni e ci sono un sacco di cose che le persone non sanno su ciò che abbiamo passato insieme" è il commento di Mayim Bialik, che ha interpretato Amy. Melissa Rauch (Bernadette) ha scherzato sulla voce stridula e sugli occhiali che indossa il suo personaggio. "Mi chiedo se mi ritroverò tra qualche anno a sentire la mancanza di quella voce" ha detto.

Infine, le parole di Simon Helberg, Howard: "Tutto è cominciato 12 anni fa e sembra ieri. E sembra anche che non ci sia mai stato un momento nel tempo in cui non eravamo qui, e non conoscevamo."

The Big Bang Theory, la serie comedy più longeva della storia, si concluderà ufficialmente il 16 maggio. Ecco le foto dal set dell'ultimo episodio.