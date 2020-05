The Big Bang Theory: che fine ha fatto il cast della serie?

The Big Bang Theory si è conclusa con la 12esima stagione, raggiungendo un totale di 279 episodi. Adesso che la sit-com multicamera più longeva nella storia della televisione statunitense è terminata, cosa sta facendo il cast?

Johnny Galecki, che nello show ha vestito i panni di Leonard Hofstadter, è stato visto di recente in Qua la Zampa 2 - Un amico è per sempre, pellicola per tutta la famiglia disponibile su Amazon Prime Video dal 24 aprile 2020.

Jim Parsons, noto per aver interpretato il sarcastico Sheldon Cooper nella sit-com di successo, ha invece recitato nella miniserie Hollywood, distribuita da Netflix il 1 maggio. Jim Parsons ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli in occasione della serie pubblicata sul colosso dello streaming, lo avete visto?

Kaley Cuoco, la bella Penny di The Big Bang Theory, ha invece doppiato Harley Quinn nell'omonima serie animata per adulti. Kaley Cuoco si sta godendo intanto la quarantena in compagnia di suo marito e dei suoi animali domestici, che ama tantissimo (ha anche due splendidi maialini adesso!).

Simon Helberg, Howard Wolowitz nella pluripremiata serie, reciterà al fianco di Adam Driver e Marion Cotillard nel musical Annette (di cui al momento non c'è una data d'uscita): la pellicola segue la storia di un comico e sua moglie, una soprano di fama mondiale, la cui vita prende una svolta inaspettata quando nasce la loro figlia Annette, una bambina con un dono unico.

Infine Kunal Nayyar, interprete di Rajesh Koothrappali nella sit-com americana, ha partecipato al doppiaggio del film d'animazione Trolls World Tour e vestirà i panni di Mr. Mills nel prossimo film con Megan Fox, Think Like a Dog (senza ancora una data d'uscita stabilita).