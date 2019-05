The Big Bang Theory: CBS è aperta a nuovi spin-off, dipende da Chuck Lorre

La giornata di ieri ha rappresentato la conclusione di The Big Bang Theory, una delle sit-com che ha fatto la storia della recente televisione essendo la serie comedy multicamera più longeva di tutti i tempi. Al cast ed al creatore, Chuck Lorre, è stata riservata una lunga standing ovation durante la presentazione della CBS.

La prossima stagione televisiva dunque sarà la prima senza la popolarissima comedy, mentre il suo spin-off Young Sheldon prenderà il suo slot televisivo, il giovedì alle 20. Parlando di spin-off, uno degli argomenti ricorrenti da quando si è iniziato a parlare della chiusura di The Big Bang Theory, è proprio la possibilità di nuovi spin-off della serie. Ne ha parlato il presidente di CBS, Kelly Kahl:

"Quando Chuck vorrà parlarci di potenziali spin-off, saremo qui ad ascoltare. Non lo vogliamo forzare, non lo abbiamo chiesto, rispettiamo Chuck. Quando penserà di avere qualcosa, c'è un accordo secondo cui verrà a parlarci".

Chuck Lorre dal canto suo non ha dato indicazioni di avere idee riguardo nuovi progetti su The Big Bang Theory, ed è piuttosto impegnato con la sua nuova comedy, Bob Hearts Abishola, ed ha altre tre serie attualmente in onda: Mom, Young Sheldon e The Kominsky Method.

Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere vedere qualche approfondimento su uno o più personaggi di The Big Bang Theory?